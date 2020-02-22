20 praias imperdíveis do ES para fazer um bate e volta no feriado

Um belo dia de sol na Praia da Areia Preta, em Iriri, Anchieta Crédito: Dirceu de Souza Cetto

A apenas alguns minutos ou a poucas horas de distância de Vitória, o litoral capixaba reserva inúmeras belezas. Separamos 20 praias para você aproveitar os dias de folga que o feriado de carnaval traz. Desde as mais ao norte, em São Mateus, até as mais ao sul do Espírito Santo, em Marataízes, dá para fazer um bate e volta no feriadão.

O tempo máximo de viagem saindo da Capital chega a 3 horas, sem trânsito, e 4 horas, com trânsito, como é o caso de Guriri, em São Mateus. O balneário fica a 225 quilômetros de distância de Vitória. Já se você quiser uma praia mais pertinho, na Grande Vitória mesmo, tem a Praia da Costa, em Vila Velha, a apenas 10 minutos de distância da Capital.

No mapa abaixo você confere fotos das praias, distância e tempo de percurso saindo de Vitória. É só dar um zoom e decidir seu destino no litoral capixaba. Uma dica: clicando na praia e depois na setinha do lado direito do nome dela, você também consegue saber o trajeto.

LISTA COMPLETA COM AS PRAIAS NO MAPA