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Pé na estrada

20 praias imperdíveis do ES para fazer um bate e volta no feriado

O litoral capixaba reserva inúmeras belezas a apenas algumas horas ou minutos de distância de Vitória para você aproveitar em apenas um dia

Publicado em 22 de Fevereiro de 2020 às 20:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2020 às 20:54
Um belo dia de sol na Praia da Areia Preta, em Iriri, Anchieta Crédito: Dirceu de Souza Cetto
A apenas alguns minutos ou a poucas horas de distância de Vitória, o litoral capixaba reserva inúmeras belezas. Separamos 20 praias para você aproveitar os dias de folga que o feriado de carnaval traz. Desde as mais ao norte, em São Mateus, até as mais ao sul do Espírito Santo, em Marataízes, dá para fazer um bate e volta no feriadão.
O tempo máximo de viagem saindo da Capital chega a 3 horas, sem trânsito, e 4 horas, com trânsito, como é o caso de Guriri, em São Mateus.  O balneário  fica a 225 quilômetros de distância de Vitória. Já se você quiser uma praia mais pertinho, na Grande Vitória mesmo, tem a Praia da Costa, em Vila Velha, a apenas 10 minutos de distância da Capital.

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No mapa abaixo você confere fotos das praias, distância e tempo de percurso saindo de Vitória. É só dar um zoom e decidir seu destino no litoral capixaba. Uma dica: clicando na praia e depois na setinha do lado direito do nome dela, você também consegue saber o trajeto.

LISTA COMPLETA COM AS PRAIAS NO MAPA

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