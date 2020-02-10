As 8 melhores praias para quem está solteiro curtir o verão no ES

Praia da Costa - Vila Velha

A cidade de Guarapa é super conhecida pelas suas praias, em especial pela Bacutia. Ela é considerada um dos points do verão pela presença de gente bonita, águas rasas, clima familiar e a possibilidade da prática esportiva.

A Guarderia é o novo point da Capital capixaba. Próxima ao shopping e à Praia de Camburi, ela reúne a galera mais jovem que gosta de aproveitar o verão para pegar um bronze.

O trecho que fica na divisa entre os bairros da Praia da Costa e Itapoã, em Vila Velha, já é famoso há anos. O local é palco para partidas de futevôlei, vôlei e frescobol, esportes de verão preferidos do público que frequenta a área. O que não falta por lá é gente.

Eis que Guarapari volta a nossa lista. A cidade tem praias maravilhosas. Além da Bacutia, outra dica para os solteiros é a Praia do Morro. Mas fica a dica: vai cedo porque falta espaço para tanta gente nessa praia.

A Praia de Jacaraípe é o mais famoso balneário da Serra. É por lá que ocorrem shows durante o verão e os campeonatos de esportes na areia e de surfe.

NO Sul do Espírito Santo está a famosa Praia dos Castelhanos. Ela faz parte da Rota Do Sol e da Moqueca. Além do mar calmo, ela é rodeada por quiosques e árvores. Tem cerca de dois quilômetros de extensão e fica a cinco quilômetros de distância do centro de Anchieta.

A Praia de Cambuti reúne milhares de pessoas durante todo o verão. Ao longo de toda sua orla tem espaço para esportes, banho de sol, quiosques e até um beach club.