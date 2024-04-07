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Festa da Penha

Fotojornalismo: veja fotos e vídeos da Romaria das Mulheres

Foram muitas demonstrações de fé e devoção durante a procissão, que saiu do Santuário de Vila Velha em direção à Prainha neste domingo. Não faltaram também animação e alegria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2024 às 18:26

Publicado em 07 de Abril de 2024 às 18:26

A Romaria das Mulheres, ponto alto das celebrações deste domingo (7) da Festa da Penha em Vila Velha, reuniu milhares de devotas no trajeto entre o Santuário de Vila Velha e a Prainha. Foram muitas demonstrações de fé e devoção durante a procissão, sem faltarem animação e alegria. Confira na galeria abaixo imagens das mulheres que lotaram as ruas da cidade.

Romaria das Mulheres: devotas lotam as ruas de Vila Velha

Com lenços, flores e balões, as ruas de Vila Velha ficaram coloridas e animadas pelas mulheres que, entre orações e cantos, mostraram a sua devoção:
Ao final do cortejo, a organização da Festa da Penha distribuiu às devotas as flores que enfeitaram o andor de Nossa Senhora da Penha. 
A imagem da Santa foi levada para o palco, na Prainha, para a celebração da missa de encerramento da Romaria das Mulheres.

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