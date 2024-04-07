Fotojornalismo: veja fotos e vídeos da Romaria das Mulheres

A Romaria das Mulheres, ponto alto das celebrações deste domingo (7) da Festa da Penha em Vila Velha, reuniu milhares de devotas no trajeto entre o Santuário de Vila Velha e a Prainha. Foram muitas demonstrações de fé e devoção durante a procissão, sem faltarem animação e alegria. Confira na galeria abaixo imagens das mulheres que lotaram as ruas da cidade.

Romaria das Mulheres: devotas lotam as ruas de Vila Velha

Com lenços, flores e balões, as ruas de Vila Velha ficaram coloridas e animadas pelas mulheres que, entre orações e cantos, mostraram a sua devoção:

Ao final do cortejo, a organização da Festa da Penha distribuiu às devotas as flores que enfeitaram o andor de Nossa Senhora da Penha.