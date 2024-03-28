Como aparecimento de santa deu origem ao Convento da Penha

Existe uma lenda de que, no alto do morro onde está o Convento da Penha, em Vila Velha, um quadro de Nossa Senhora das Alegrias sempre aparecia em cima da pedra, entre duas palmeiras. As aparições para o frei Pedro Palácios, um franciscano espanhol que chegou ao Espírito Santo por volta dos anos 1550, indicavam o local onde deveria ser construída uma capela.
Essa história marca a origem do convento, que se tornou um ponto turístico e religioso no Estado. Também é responsável pelo início da devoção a Nossa Senhora da Penha pelos capixabas.