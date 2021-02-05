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Tecnologia

Vale abre inscrições para programa de inovação na área de mineração

Interessados podem se inscrever até 24 de fevereiro. Iniciativa terá a duração de nove meses e as melhores ideias poderão ser implementadas pela companhia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2021 às 17:56

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 17:56

Projeção de como ficarão as áreas de transporte de minério da Vale após fechamento
Projeção de como ficarão as áreas de transporte de minério da Vale após fechamento Crédito: Divulgação/ Vale/ Marcelo Rosa
Vale está com inscrições abertas para o Programa Mine 2.0, voltado para inovação na área de mineração. A ideia é ajudar a empresa a desenvolver processos de mineração mais seguros, sustentáveis e eficientes. Serão selecionados 30 profissionais para a iniciativa. 
Os interessados podem se inscrever até 24 de fevereiro no site vale.com/mine. A ação é realizada em conjunto com MIT Professional Education, MIT Environmental Solutions Initiative, Senai Cimatec e The Bakery.
Segundo a empresa, para participar, os interessados precisam ter mindset ágil e empreendedor, conhecimento técnico na área do desafio, inglês fluente e curso superior completo. A mineradora está em busca de profissionais inovadores, que saibam trabalhar de maneira colaborativa para a solução de problemas a partir de novas ideias e abordagens.
Conforme as regras da seleção, o participante não pode ter vínculo empregatício no ato da assinatura do contrato, já que ele receberá uma bolsa para ter dedicação exclusiva.
A primeira edição do Programa Mine foi realizada de novembro de 2019 a junho de 2020. As soluções que se mostrarem viáveis na segunda edição podem vir a ser implantadas nas operações da mineradora.
O programa será desenvolvido durante nove meses, de abril a dezembro, e os participantes terão que desenvolver soluções também para dez desafios reais da empresa nos temas de descarbonização, economia circular, saúde e segurança. 

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"O Programa Mine 2.0 foi idealizado com a função de repensar a forma como trabalhamos, aliando talento, tecnologia e conhecimento para solucionar os maiores desafios da mineração", conta Alexandre Salomão, gerente do PowerShift, programa de descarbonização na Vale.
A Vale é responsável pela seleção dos desafios, a mentoria e o acompanhamento técnico das soluções propostas, a abertura de suas operações para a colaboração de participantes externos e o financiamento das bolsas de estudo. Os professores e pesquisadores do Massachussetts Institute of Techonology (MIT) desenharam e desenvolveram o conteúdo do programa. O Senai Cimatec apoiará e oferecerá tutoria aos participantes e a The Bakery será responsável por acelerar os desafios.
"Estamos atuando no MINE 2.0 com algumas das instituições mais inovadoras do mercado, como parte de nosso objetivo de nos tornar uma empresa mais ágil, digital e colaborativa", afirma Gustavo Roque, Gerente de Gestão de Inovação em Ferrosos.
Com informações da Vale

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