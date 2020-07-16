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Mais eficiência

Startups vão poder apresentar inovações para o governo do ES

Empresas de tecnologia de todo o país vão poder participar de um concurso que tem a intenção de oferecer soluções para alguns desafios da gestão pública estadual

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 13:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 13:58
Governador Renato Casagrande lança edital para selecionar inovações para melhorar a eficiência no serviço público
Governador Renato Casagrande lança edital para selecionar inovações para melhorar a eficiência no serviço público Crédito: Rodrigo Araujo/Secom-ES
O governo do Estado vai selecionar startups - empresas de tecnologia - para apresentarem soluções para desafios da gestão estadual.  O programa, chamado de Pitch Gov.ES, foi lançado nesta quinta-feira (16) e será conduzido pela Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação (Fapes) e pela Associação Brasileira de Startups (ABStartup).
Startups de todo país poderão inscrever seus projetos até 28 de agosto de 2020, seguindo as orientações presentes no edital. Confira aqui o documento.
As propostas devem trazer soluções  para as áreas de Educação, Saúde, Segurança Pública, Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Desenvolvimento Econômico Sustentável, Gestão Pública, Impacto Social ou Cultura. Também serão aceitas medidas para atender a outros Poderes, como o Judiciário e o Legislativo.
A seleção das soluções encaminhadas será realizada em duas etapas. Na primeira, a ABStartup fará a análise de mérito das sugestões, considerando quatro critérios para classificação: maturidade do estágio de desenvolvimento do interessado; modelo de negócio; equipe; e compatibilidade, inovação e benefícios.
Na segunda etapa, as empresas escolhidas deverão apresentar um pitch (defesa oral de cinco minutos), em evento on-line com a participação de banca examinadora.
O Pitch Gov.ES conta com recurso de R$ 750 mil, proveniente do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Funcitec), com a atuação da Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI). Desse montante, até R$ 500 mil serão investidos nas propostas aprovadas para a fase de testes, cuja duração é de seis meses. Caso as soluções testadas apresentem bons resultados, alcançando metas pré-estabelecidas, elas podem ser contratadas e implementadas pelos órgãos públicos.
Nosso Estado é pequeno em população e assim continuará. Para nos inserirmos, precisamos ser inovadores e competitivos. Minha geração foi educada em uma prática e agora veio a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) e nos fez realizar anúncios de obras por videoconferência. Esta modelagem pode ser perpetuada pós-pandemia e para que a gente não retorne ao caminho anterior, estamos definindo metas para que possamos diminuir a burocracia, produzir mais e economizar. Temos que criar um ambiente bom de inovação, afirmou o governador Renato Casagrande, em nota enviada à imprensa.
Casagrande citou outras iniciativas que visam a tornar o Estado cada vez mais inovador. O Vale da Moqueca é importante, pois junta pessoas para criar um movimento que possa ser favorável à inovação. O Pitch Gov.ES é um desafio para podermos atender a população. O sistema E-docs já está implementado em pouco mais de 80% dos setores do Governo do Estado e queremos integrá-lo com os demais Poderes, disse.
A secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, também destacou a iniciativa: O Pitch Gov.ES conectará o Estado a jovens empresas inovadoras de todo o país, para resolver desafios da gestão pública por meio de soluções tecnológicas e em estágio avançado de maturidade. O objetivo do programa é melhorar os serviços públicos prestados aos cidadãos, estimular o ecossistema de inovação e dinamizar a economia, bastante afetada pela pandemia, apontou.
Para o diretor-presidente da Fapes, Denio Rebello Arantes, o Pitch Gov.ES é a ponte entre a administração estadual e o ecossistema de Inovação. "A chamada surge para estabelecer uma conexão entre os desafios do serviço público e a dinâmica inovadora das startups. O Pitch Gov.ES é uma excelente estratégia para aumentar a eficiência das ações do governo no atendimento à população capixaba e vai gerar resultados importantes que serão percebidos em médio e longo prazo", afirmou, ressaltando a mudança de paradigma proporcionada pelo edital.

ENTENDA O DESAFIO

Os interessados poderão apresentar propostas em diversas áreas temáticas. Mais detalhes do projeto podem ser consultados aqui.

Saúde

  • Como gerir plantões e escalas priorizando, na oferta de plantões extras, os profissionais mais bem ranqueados?   - Secretaria da Saúde (Sesa)
  • Como controlar a jornada do paciente no momento da entrada até a alta? - Secretaria da Saúde (Sesa)

Gestão pública

  • Como estruturar um sistema de comunicação com o servidor estadual, que seja interativo, automatizado, customizado e dinâmico, a respeito de informações funcionais e de carreira? -  Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger)
  • Como criar uma rede para compartilhamento de competências técnicas, sociais, emocionais e comportamentais, de cada servidor, facilitando a interação e a colaboração dentro do governo estadual? - Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger)

Educação

  • Como reduzir o abandono e a evasão escolar utilizando metodologias, estratégias e recursos pedagógicos inovadores, dinâmicos e interativos? - Secretaria da Educação (Sedu)
  • Como articular o projeto de vida do jovem com perspectivas latentes e futuras do mercado de trabalho, adequando o serviço de educação? -Secretaria da Educação (Sedu)

Segurança pública

  • Como informatizar e ser mais eficiente na identificação do risco de reingresso do preso no sistema prisional e na individualização do tratamento penal? - Secretaria da Justiça (Sejus)
  • Como automatizar a contagem da remição e do cumprimento da pena das pessoas presas e comunicar às autoridades competentes? - Secretaria da Justiça (Sejus)
  • Como automatizar o agendamento de audiências judiciais das pessoas presas, junto ao Poder Judiciário? - Secretaria da Justiça (Sejus)
  • Como agilizar o registro e consulta de ocorrências e procedimentos iniciados no ambiente das unidades policiais civis do Estado do Espírito Santo, através de plataforma virtual? - Secretaria da Justiça (Sejus)

Infraestrutura e mobilidade urbana

  • Como automatizar o processo logístico de controle de usuários, dentro das Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa), órgão responsável pelas políticas de comercialização de hortifrutigranjeiros no estado? - Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag)
  • Como aferir quantitativo de passageiros embarcados e desembarcados dos veículos de transporte coletivo por ponto de parada?  - Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb)

Desenvolvimento econômico sustentável

  • Como utilizar uma plataforma tecnológica de inteligência artificial para possibilitar atendimento remoto aos agricultores familiares? - Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag)
  • Como otimizar o processo de seleção de candidatos para as vagas cadastradas nas agências vinculadas ao SINE, a partir de um sistema de recomendação baseado em inteligência artificial? - Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades)
  • Como promover divulgação, conexão e troca entre criativos a partir de uma plataforma de marketplace? - Secretaria da Cultura (Secult)

Outros Poderes

Como facilitar o acesso gratuito do cidadão à justiça, a partir de um modelo que avalie se o pedido pode ser concebido, cruzando dados das mais diversas bases em busca de parâmetros que o justifiquem? - Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES)

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