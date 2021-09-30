Trabalhador rural morre eletrocutado em plantação de coco em Linhares

O trabalhador rural Daniel de Jesus dos Santos, morreu eletrocutado nesta quarta-feira (29) enquanto pulverizava uma plantação de coco na rodovia ES 440, estrada de Regência, distrito de Linhares. Segundo a Polícia Militar, o equipamento usado por ele teria encostado em rede elétrica de alta tensão, causando um choque na vítima, que morreu no local.
Daniel era funcionário de uma fazenda produtora de coco, em Linhares. Para a repórter Paula Brazão, da TV Gazeta Noroeste, a Polícia Civil informou que o trabalhador estava em um trator, quando a mangueira de pulverização que ele utilizava encostou na fiação elétrica.
Uma médica socorrista que estava no local acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para prestar atendimento ao trabalhador. Mas, quando a equipe chegou ao local, Daniel já estava morto.
A PM informou que o local onde o acidente ocorreu foi isolado para o trabalho da equipe da perícia da Polícia Civil. Em entrevista à reportagem da TV Gazeta Noroeste, o titular da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, informou que o motorista do trator vai depor como testemunha e o caso segue sob investigação.
O corpo de Daniel foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Ele era da Bahia e a PC informou que aguarda a chegada de sua família ao Espírito Santo para fazer a liberação do.