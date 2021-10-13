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Acidente de trabalho

Trabalhador morre em acidente com máquina de corte de granito em Ecoporanga

Marcelo Oliveira Cacique, 38 anos, morreu após o fio de uma máquina de corte de granito se soltar e atingir a vítima próximo ao coração

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 17:19

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

13 out 2021 às 17:19
Marcelo Oliveira Cacique, 38 anos, morreu após um acidente de trabalho.
Marcelo Oliveira Cacique, 38 anos, morreu após um acidente de trabalho. Crédito: Leitor | A Gazeta
Um trabalhador, identificado como Marcelo Oliveira Cacique, 38 anos, morreu após um acidente de trabalho em uma empresa de extração de granito no distrito de Cotaxé, em Ecoporanga, por volta das 7h30 desta desta quarta-feira (13). 
O diretor do Sindimármore, Reginaldo Célia, informou que um representante do sindicato esteve na empresa durante a manhã. Segundo as informações, na hora do acidente o funcionário estava perto de uma máquina de corte de granito ligada quando o fio diamantado que estava cortando a pedra se soltou e atingiu a vítima próximo ao coração.
Marcelo foi socorrido por funcionários da empresa e levado para o Hospital Fumatre, de Ecoporanga, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu.
Segundo Reginaldo Célia, qualquer procedimento na máquina precisava ser realizado com o equipamento desligado. “Cabe às autoridades apurar por que o trabalhador estava perto da máquina enquanto ela estava ligada e se havia equipamentos de proteção coletiva no local, placas informando os riscos, isolamento da área”, afirmou.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Ecoporanga, que está realizando diligências. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (DML) de Colatina para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.

O QUE DIZ A EMPRESA

Por nota, a Comil Cotaxé Mineração, empresa onde a vítima trabalhava, informou que lamenta profundamente o ocorrido e está prestando todas as informações necessárias às autoridades competentes. Leia o texto na íntegra:
"Informamos com pesar, que por volta das 8:00 horas do dia 13/10/2021, na sede de nossa pedreira em Ecoporanga, ocorreu um acidente, que vitimou um de nossos colaboradores, que acabou vindo a óbito assim que deu entrada no Hospital. Consternados, lamentamos profundamente o ocorrido e nos solidarizamos com seus familiares, dando todo o suporte e apoio necessários para atravessarmos este momento de dor. Estamos também prestando todas as informações necessárias às autoridades competentes."

ACIDENTES NO SETOR

Segundo dados do Sindimármore, só neste ano 193 acidentes de trabalho e 13 mortes já foram registradas no setor de extração de rochas em todo o Estado. O número de mortes este ano já supera o do ano de 2020, em que foram registrados 12 óbitos.
Os municípios do Norte e Noroeste do Espírito Santo, já registraram três ocorrências de morte por acidente de trabalho, contabilizando o desta quarta-feira (13). No ano passado o total foi de seis mortes.

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