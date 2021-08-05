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Bombeiros acionados

Homem fica com braço prensado durante trabalho em encosta em Vila Velha

Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo foi acionado para prestar socorro à vítima. O acidente ocorreu na área do Porto de Capuaba

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 11:48

Publicado em 

05 ago 2021 às 11:48
Trabalhador ficou com o braço preso em pedra
Trabalhador ficou com o braço preso em pedra Crédito: Reprodução
Um trabalhador ficou com o braço prensado em uma pedra após deslizamento de um talude em Ilha das Flores, na área do Porto de Capuaba, Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (5), por volta das 10h. A vítima trabalhava na encosta do local quando a rocha desceu. O Corpo de Bombeiros Santo foi acionado para prestar o socorro.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a pedra se desprendeu do talude, de uma altura de uns 3 metros, atingindo uma edificação, momento em que o braço do trabalhador ficou preso entre a edificação e a pedra.
A equipe do Corpo de Bombeiros teve de utilizar uma empilhadeira para desprender o braço da vítima, afastando a pedra. Após o resgate do trabalhador, os primeiros socorros foram feitos no braço da vítima, que sofreu esmagamento e fratura exposta.
A vítima, que estava consciente, foi encaminhada para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória, por uma ambulância do Porto de Capuaba.
Equipe do Corpo de Bombeiros que trabalhou no resgate do trabalhador
Equipe do Corpo de Bombeiros que trabalhou no resgate do trabalhador Crédito: Divulgação
A Companhia Docas do Espirito Santo (Codesa) informou, por nota, que houve deslocamento de uma pedra numa obra, no Cais de Capuaba, que prendeu o braço de um operário de empresa terceirizada. Segundo a Codesa, equipes da Coordenações de Segurança do Trabalho e da Guarda Portuária providenciaram o isolamento da área e acionaram atendimento.
A nota informa ainda que a ambulância que presta serviço para o Porto e o Corpo de Bombeiros removeram o trabalhador, prestaram os primeiros socorros e encaminharam para o hospital. O operário sofreu ferimento no antebraço direito.

Atualização

05/08/2021 - 6:53
A Codesa enviou nota sobre o acidente. O texto foi atualizado.

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