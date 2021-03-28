Supermercados esperam definição sobre feriado antecipado em Vitória

Mulher usa máscara em supermercado Crédito: Anna Shvets/ Pexels

Superintendente da entidade, Hélio Schneider afirma que o momento é de espera. "Por enquanto, não temos nenhuma posição concreta. Nesta segunda-feira (29), vamos entrar em contato com o prefeito Lorenzo Pazolini para saber se a PL será ou não sancionada. Como entidade, precisamos seguir as determinações da lei", aponta.

"De concreto, temos apenas o decreto assinado pelo governador Renato Casagrande, que não permite a abertura aos domingos e feriados, por enquanto, o funcionamento será como em dias normais", complementa.

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Prefeitura de Vitória para saber se há uma data prevista para Pazolini sancionar o Projeto de Lei em Diário Oficial, confirmando os feriados antecipados na capital capixaba. Fomos informados que, se a PL for sancionada, pode ser publicada em diário a partir desta segunda-feira.

Entre as redes supermercadistas, a situação continua indefinida. "Estamos esperando a validação dos feriados para programarmos nossas atividades, visto que o governo do Estado retirou o decreto que impossibilitava a abertura das lojas nos feriados. Se as datas forem confirmadas, vamos trabalhar, nas lojas de Vitória, de 30 de março até 3 de abril, das 8 às 18h, conforme o acordo coletivo. Devemos fazer uma reunião amanhã para definir como será o funcionamento", adianta William Carone Junior, sócio do Carone.

Em nota enviada à redação de A Gazeta, os supermercados Extrabom e Extraplus confirmaram, caso os feriados sejam decretados, o horário de funcionamento. De 30/03 até 3/04, as lojas de Vitória funcionam das 8 às 18h. As lojas dos demais municípios funcionam em horário normal. A abertura, segundo eles, varia por cada loja, fechando entre 21h e 22h. Dia 02/04 (feriado nacional), todas as lojas do Extrabom e Extraplus funcionam das 8 às 18h."

MUDANÇAS

Em uma votação-relâmpago, que durou menos de quatro minutos, a Câmara Municipal de Vitória aprovou, na tarde de sexta-feira (26), a antecipação de três feriados religiosos em 2021.

Foram antecipados os feriados de Nossa Senhora da Penha (12 de abril), Corpus Christi (3 de junho) e Nossa Senhora da Vitória, quando se celebra o aniversário da Capital (8 de setembro). Eles acontecerão na próxima semana, nas datas de 30 e 31 de março e 1º de abril.

Com isso, somadas ao feriado de Sexta-feira da Paixão, na próxima sexta-feira (02), e ao fim de semana, as datas formarão um "megaferiado" de seis dias na Capital, já na próxima semana. A cidade deixa também de ter três feriados prolongados durante o ano.

A medida, segundo a Prefeitura de Vitória, visa a aumentar o isolamento social e conter o avanço da Covid-19 na cidade.

Com a decisão da Câmara de Vitória, o governador Renato Casagrande anunciou, em suas redes sociais, que vai retirar a proibição do funcionamento de supermercados e padarias nos feriados em Vitória, mudando o decreto anunciado em 16 de março.