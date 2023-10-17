Startups do ES devem colaborar mais e competir menos, diz especialista

Convidados do painel "Desafios e Oportunidades do Ecossistema Capixaba de Inovação" Crédito: Breno Alexandre

“Todo mundo tem um papel importante para criar esse ecossistema. Sem isso (atuação de todos), a gente pode até estar lá, mas não será sustentável”, ressaltou a especialista, que comandou o painel “Desafios e Oportunidades do Ecossistema Capixaba de Inovação.”

Além dela, participaram os palestrantes Andrea Simões, gestora de Relacionamento com o Ecossistema de Inovação da ArcelorMittal; Bruno Lamas, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional; Pablo Oliveira, CEO da Startup Em busca do Vinho; e Valcemiro Nossa, presidente da Fucape Business School.

Para Maíra, criar esse ecossistema sustentável no Espírito Santo ainda requer superar muitos obstáculos. Um dos principais é quebrar a mentalidade de competição.

"Entender que ninguém está competindo, está todo mundo colaborando. Empresas colaborando com empresas, independentemente se é um concorrente ou não, instituições de ensino com outras instituições, startups com startups. Porque esse universo da inovação é da colaboração" Maíra do Vale - Consultora referência em estratégia e inovação

Outro ponto destacado foi a falta de compreensão do funcionamento do modelo de trabalho da inovação. Segundo ela, poucas pessoas compreendem como chegar até as empresas e descobrir quais problemas elas estão colocando à tona para serem resolvidos. “Às vezes, a gente não tem ainda uma cultura de ter mais pessoas que saibam que esse é o modelo: procurar por editais, entender onde estão esses desafios, saber que tem que ir no hub para saber mais”, explicou.

A consultora também apontou que poucas pessoas acreditam em sua capacidade de criar algo novo. “Quando eu dou palestra, faço curso, eu pergunto: ‘Quem aqui é criativo?’ Ninguém levanta as mãos. Elas não acreditam que têm esse poder. E todo mundo tem, a gente cria coisas novas o tempo todo”, reforçou.

Na opinião de Maíra, isso também está muito interligado com aumentar a quantidade de startups capixabas, um processo necessário para fortalecer o ecossistema. Na mesma linha, é preciso valorizar as empresas criadas no Espírito Santo: “Precisamos que as empresas acreditem em nossas startups” , completou.

Do Vale ainda ressaltou a questão da propriedade intelectual, pois, no Brasil, ainda faltam leis e regulamentos para determinar a quem pertencem os produtos após seu desenvolvimento.

InsightES - Semana de Inovação Capixaba

A InsightES é um evento gratuito promovido pela Rede Gazeta, que tem o objetivo de criar um ambiente propício para fomentar discussões construtivas sobre tendências, desafios e oportunidades de inovação no Espírito Santo em diferentes segmentos, que possam inspirar e impulsionar novas soluções e parcerias entre os diversos atores do ecossistema de inovação do Estado, contribuindo para a sua aproximação e o seu fortalecimento.

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