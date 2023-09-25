Estudo mapeia cenário do ecossistema de inovação no ES

O estudo foi apresentado no último dia 21, no Auditório do Findes, em Vitória Crédito: Divulgação

Os atores do ecossistema de inovação do Espírito Santo estão engajados em realizar ações conjuntas para criar condições que estimulem o setor no Estado. Este compromisso se reforça com o lançamento do estudo que mostra o “Mapeamento de habitats do ecossistema de inovação do Espírito Santo”, apresentado no último dia 21, no Auditório do Findes, em Vitória.

Essa é a primeira edição do estudo, idealizado pela EDP Brasil, e traz uma “fotografia” do estágio em que se encontra a inovação no Espírito Santo. Contribuindo para a compreensão sobre o ecossistema, por meio dos atores e demais interessados para o fortalecimento de ações direcionadas à criação de negócios inovadores.

Esse esforço colabora com as metas da Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI) 2020 -2030, que tem como um dos objetivos posicionar o ES entre os cinco estados mais inovadores do Brasil.

A coordenadora de Inovação do Fonte Hub, Patrícia Lino, participou do lançamento e destacou que estudo como este desafia todos a pensar em rede e provoca o pensamento sobre quanto podemos colaborar para que o ecossistema cresça por um todo. “Independente do segmento de atuação, quando pensamos em inovação, sempre é possível oferecer e contar com a ajuda de todos os atores envolvidos. E por termos objetivos em comum, como fazer com que o Espírito Santo apareça como merece, no cenário nacional e internacional? Precisamos olhar para os gaps e juntos, promover a transformação que queremos”, complementou.