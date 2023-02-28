Sicoob ES supera projeções e tem resultado recorde de R$ 873 milhões

O Sicoob ES alcançou um resultado de R$ 873 milhões em 2022, um crescimento de 49,6% em comparação com o ano anterior — o que representa um incremento de mais de R$ 289 milhões em 12 meses. Desse montante, mais de R$ 400 milhões serão distribuídos aos associados, de acordo com balanço da cooperativa divulgado nesta terça-feira (28).

O diretor-executivo da instituição, Nailson Dalla Bernadina. afirma que o resultado alcançado é o maior já registrado e superou todas as projeções. “Esse crescimento reflete o trabalho com foco no aprimoramento da gestão e na melhoria de processos. Mesmo com a abertura de novos pontos de atendimento, registramos a redução de 4 pontos percentuais no índice de eficiência, alcançando 29,5%. Dessa forma, foi possível expandir e gerar mais valor agregado para associados e sociedade em geral."

O Sicoob ES é uma instituição financeira cooperativa Crédito: Sicoob ES/Divulgação

Os ativos, ainda segundo informações do Sicoob ES, alcançaram a marca de R$ 16,3 bilhões em 2022, uma elevação de 30,4% comparado ao ano anterior. O patrimônio líquido passou para R$ 3,4 bilhões, crescimento de 28%. Os depósitos totais realizados na instituição cooperativa superaram R$ 9,4 bilhões e registraram um crescimento de 20,4%.

Na área de atuação da cooperativa no Espírito Santo, a participação de mercado superou 18%. Além disso, as cooperativas vinculadas ao Sicoob ES são líderes na liberação de crédito em 24 municípios, dos 109 onde estão presentes.

Receita de serviços

Ainda de acordo com a instituição, também contribuiu para o resultado recorde a evolução com a receita de prestação de serviços, que aumentou 12,3%, superando o total de R$ 321 milhões no encerramento de 2022.

Dalla Bernadina destaca que 2022 se mostrou desafiador em vários aspectos, mas que também apresentou oportunidades e sinais de retomada do crescimento da economia nacional. “Nós registramos indicadores surpreendentes em todos os trimestres do ano passado, o que atesta a solidez e a confiança dos associados na instituição e nos direciona para os próximos passos”, afirma.

Crédito

A carteira de crédito ultrapassou os R$ 10,4 bilhões, o que representa um crescimento de 33,6% em relação a 2021. O valor agrupa todo o montante emprestado pelo Sicoob por meio de empréstimos, financiamentos, operações de crédito rural e descontos de recebíveis.

O destaque da carteira de crédito foram as operações de crédito rural, que superaram R$ 1,5 bilhão, registrando um crescimento de 70% em relação a 2021. Do montante liberado, 54% foram destinados a pequenos e médios produtores.