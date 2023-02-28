Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cooperativa

Sicoob ES supera projeções e tem resultado recorde de R$ 873 milhões

Crescimento foi 49,6% em comparação com 2021, o que representa um incremento de mais de R$ 289 milhões em 12 meses
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2023 às 10:42

Publicado em 28 de Fevereiro de 2023 às 10:42

O Sicoob ES alcançou um resultado de R$ 873 milhões em 2022, um crescimento de 49,6% em comparação com o ano anterior — o que representa um incremento de mais de R$ 289 milhões em 12 meses.  Desse montante, mais de R$ 400 milhões serão distribuídos aos associados, de acordo com balanço da cooperativa divulgado nesta terça-feira (28).
O diretor-executivo da instituição, Nailson Dalla Bernadina. afirma que o resultado alcançado é o maior já registrado e superou todas as projeções. “Esse crescimento reflete o trabalho com foco no aprimoramento da gestão e na melhoria de processos. Mesmo com a abertura de novos pontos de atendimento, registramos a redução de 4 pontos percentuais no índice de eficiência, alcançando 29,5%. Dessa forma, foi possível expandir e gerar mais valor agregado para associados e sociedade em geral."
Sicoob ES chega a 500 mil associados e anuncia expansão
O Sicoob ES é uma instituição financeira cooperativa Crédito: Sicoob ES/Divulgação
Os ativos, ainda segundo informações do Sicoob ES, alcançaram a marca de R$ 16,3 bilhões em 2022, uma elevação de 30,4% comparado ao ano anterior. O patrimônio líquido passou para R$ 3,4 bilhões, crescimento de 28%. Os depósitos totais realizados na instituição cooperativa superaram R$ 9,4 bilhões e registraram um crescimento de 20,4%.
Na área de atuação da cooperativa no Espírito Santo, a participação de mercado superou 18%. Além disso, as cooperativas vinculadas ao Sicoob ES são líderes na liberação de crédito em 24 municípios, dos 109 onde estão presentes.

Receita de serviços

Ainda de acordo com a instituição, também contribuiu para o resultado recorde a evolução com a receita de prestação de serviços, que aumentou 12,3%, superando o total de R$ 321 milhões no encerramento de 2022.
Dalla Bernadina destaca que 2022 se mostrou desafiador em vários aspectos, mas que também apresentou oportunidades e sinais de retomada do crescimento da economia nacional. “Nós registramos indicadores surpreendentes em todos os trimestres do ano passado, o que atesta a solidez e a confiança dos associados na instituição e nos direciona para os próximos passos”, afirma.

Veja Também

Crédito consignado: Sicoob firma acordo com governo do ES

Crédito

A carteira de crédito ultrapassou os R$ 10,4 bilhões, o que representa um crescimento de 33,6% em relação a 2021. O valor agrupa todo o montante emprestado pelo Sicoob por meio de empréstimos, financiamentos, operações de crédito rural e descontos de recebíveis.
O destaque da carteira de crédito foram as operações de crédito rural, que superaram R$ 1,5 bilhão, registrando um crescimento de 70% em relação a 2021. Do montante liberado, 54% foram destinados a pequenos e médios produtores.
Já os associados prejudicados por eventos como fortes chuvas, puderam contar com a linha de crédito Recomeçar, que liberou cerca de R$ 11,2 milhões em 651 operações. Na área de crédito estudantil, foi reformulada a linha Faça Acontecer, permitindo melhor experiência dos alunos. Foram liberados mais de R$ 90 milhões para os estudantes, até o final de 2022.

Veja Também

Entenda as novas regras de aposentadoria para os PMs e bombeiros do ES

Governo federal quer desestatizar 947 km de BRs no ES e em MG; veja trechos

Leitão da Silva atrai grandes marcas e investimentos milionários

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cooperativas Banco Sicoob ES Instituição Financeira
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados