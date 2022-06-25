Shoppings da Grande Vitória 'renovam visual' e prometem novos serviços

Shopping Vitória vai receber novo restaurante e Shopping Mestre Álvaro terá boliche e espaço de recreação Crédito: Shopping Vitória/Shopping Mestre Álvaro/Divulgação

Com a expectativa de atrair mais clientes, algumas melhorias devem ser feitas nos shoppings centers da Grande Vitória pelos próximos meses. Estão previstas modernizações de fachadas, ampliação de empreendimentos já existentes e até a abertura de franquias internacionais.

O principal destaque do Shopping Vitória, por exemplo, é um restaurante que ficará de frente para a Avenida Américo Buaiz. Será a primeira unidade da franquia Camarada Camarão no Estado, que contará com conceito de open space e uma área de mais de 1.600m².

Para que ela comece a operar, uma obra está sendo feita na área externa do mall. O objetivo, conforme explica o diretor do shopping, Raphael Brotto, é permitir a vista da avenida para quem for frequentar o restaurante.

Shopping Vitória terá mudança na fachada para abrigar novos empreendimentos Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

"Temos notando há um tempo que o nosso cliente quer ter contato com a área externa. Com essa nova operação, ele pode olhar para fora e também ser visto. A estrutura virá com uma varanda anexada, voltada para a avenida, e que será mais alta do que o estacionamento" Raphael Brotto - Diretor do Shopping Vitória

Outra novidade é a abertura do mercado Sabor da Terra, que contará com uma estrutura anexada ao lado da loja C&A. Ao todo, o empreendimento terá 500m² e terá um acesso independente, a partir do estacionamento, além de horário alternativo ao shopping.

No local, os clientes poderão encontrar mercearia, hortifruti, um setor de comida saudável pronto para o consumo, adega e produtos importados e veganos. A expectativa é que mais de 200 vagas de emprego sejam abertas, entre atendentes e pessoas da área administrativa.

Ainda são esperadas novas lojas para os próximos meses, como a livraria Leitura, a Nike Store, a sorveteria Chiquinho, a perfumaria Fragrance e uma das maiores redes de lojas pet do País, a Petland.

Shopping Vitória terá mudança na fachada para abrigar novos empreendimentos Crédito: Shopping Vitóroa/Divulgação

SHOPPING PRAIA DA COSTA ESTÁ EM PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO

Vendido em 2020 para o fundo imobiliário Vinci Partners, o Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, deve passar por uma ampla reestruturação. O projeto vai promover mudanças em toda área interna do centro de compras e, também, modernizações na fachada. As obras devem começar nos próximos meses.

“Trata-se de uma grande reestruturação, mas toda a obra será realizada de maneira muito cuidadosa e o shopping continuará funcionando. As mudanças vão dar uma nova cara ao empreendimento", destacou o superintendente do shopping, Alcionei Cunha.

NOVAS OPÇÕES DE LAZER NO MESTRE ÁLVARO

Na Serra, o Shopping Mestre Álvaro também já prepara algumas obras de revitalização para este ano. Será feita a revitalização do pátio Mestre Álvaro, além da criação de uma área ao ar livre e exclusiva para pedestre, integrada ao shopping center. Mais detalhes não foram repassados.

Em setembro, há ainda a expectativa de abrir a Vila Parque Boliche, que vai ocupar uma área de 1200 m². Além de oito pistas, o local contará com diversas atrações, incluindo quatro mesas de sinuca, duas mesas de air hockey, espaço kids com 100 m², máquinas de games e um restaurante com espaço para 300 pessoas.

Recentemente, foi inaugurada a casa de shows Casa Rio, que oferece um palco próprio para a realização de apresentações musicais. Com foco em artistas de samba, ele opera com um horário diferenciado de funcionamento, encerrando após meia-noite. Aos sábados e domingos, funciona direto, sem intervalos.

O mix de lojas do shopping ainda vai ganhar novas operações na praça de alimentação: o Chicken Town e o Imperador Burger, que serão inauguradas até outubro.

Shopping Mestre Álvaro terá boliche Crédito: Shopping Mestre Álvaro

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