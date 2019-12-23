Sete dicas para compras de Natal de última hora sem se endividar

Controle-se

Se você deixou as compras de Natal para a última hora e não quer se endividar, não vale pagar parcelado. O jeito é pagar à vista para poder tentar um bom desconto. Vale até usar o dinheiro do 13º salário para pagar os presentes sem ter parcelas no cartão para pagar depois. E não esqueça: só compre aquilo que cabe no seu bolso.

O tempo é curto, mas não dá para abrir mão de pesquisar os preços. Procure pelo produto desejado em mais de uma loja, compare os preços e não tenha vergonha de levar o desconto conseguido em loja para outra loja. "O cliente tem todo o direito de dizer que conseguiu X de desconto em outro lugar para tentar negociar um desconto ainda maior com a concorrência", diz Antônio Marcus Machado.

Para vender, antes é preciso mostrar. Durante todo o ano, os lojista expõem peças nas vitrines para atrair os clientes. Sabe aquela TV que ficou exposta na loja o ano todo, que tal levar para casa por um preço mais em conta? Agora é hora de ficar de olho nas peças de mostruários, que estão em bom estado, e pedir um bom desconto por elas.

Vai comprar presente de natal para a família toda, para os amigos? Tente comprar tudo em uma única loja. Com uma compra maior, de mais produtos, será mais fácil negociar um bom desconto do que se você comprar cada presente em uma loja diferente.

Com o Natal batendo à porta, é preciso estar atento às opções de presentes na loja que ainda não foram escolhidas. Se você for comprar roupa, vai notar que, provavelmente, haverá poucas peças nas cores azul, verde, vermelho e amarelo, que costumam ser as mais procuradas. Mas a tendência é que encontre coisa boa nas cores cinza, marrom, verde água. "Como a procura por essas cores é menor, você deve conseguir mais desconto. O empresário não vai querer ficar com aquelas peças encalhadas", defende o economista Antônio Marcus Machado.

O Natal é uma das datas mais comemoradas pelos lojistas, por conta da alta procura dos clientes pelos produtos. O lojista investe na compra de produtos para poder ter um bom retorno de venda. Na última hora é comum ter saldão, com bons descontos, por que o lojista vai querer vender tudo para se preparar para um ano novo com estoque novo.