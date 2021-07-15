Saque do auxílio emergencial é liberado para nascidos em novembro nesta sexta

O dinheiro para este grupo foi creditado na conta do Caixa Tem em 30 de junho, e continua disponível a opção de utilizar os recursos pelo aplicativo para a realização de compras e pagamentos através do cartão virtual ou QR Code. A partir desta sexta, o recurso poderá ser transferido ou sacado nas agências do banco, correspondentes Caixa Aqui ou nas lotéricas.