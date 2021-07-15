Saque do auxílio emergencial é liberado para nascidos em novembro nesta sexta

Nesta sexta-feira (16), a Caixa Econômica Federal libera o saque da terceira parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em novembro. Esses inscritos agora podem realizar saques e transferências dos valores que variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar dos trabalhadores.
O dinheiro para este grupo foi creditado na conta do Caixa Tem em 30 de junho, e continua disponível a opção de utilizar os recursos pelo aplicativo para a realização de compras e pagamentos através do cartão virtual ou QR Code. A partir desta sexta, o recurso poderá ser transferido ou sacado nas agências do banco, correspondentes Caixa Aqui ou nas lotéricas.
Os pagamentos da terceira parcela do auxílio começaram mais cedo do que o previsto inicialmente porque a Caixa e o governo federal decidiram antecipar o calendário. Antes, os saques só seriam possíveis a partir do dia 22 de julho.
Nesta quarta-feira (15), o governo anunciou a antecipação também da quarta parcela, que começará a ser paga no sábado (17).
Além disso, o governo federal já anunciou a prorrogação por mais três meses do auxílio emergencial. Ao todo, então, os beneficiários vão receber ainda mais quatro parcelas: a de julho, que já estava programada desde abril deste ano, e outras três parcelas nos meses de agosto, setembro e outubro.
O valor do benefício continua o mesmo, variando de acordo com a família, seguindo esse formato:
- Serão pagas aos trabalhadores 7 parcelas mensais no valor de R$ 250;
- Pessoas que moram sozinhas têm direito a 7 parcelas mensais no valor de R$ 150;
- A mulher provedora de família monoparental tem direito a 7 parcelas mensais no valor de R$ 375.