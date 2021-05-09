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Dinheiro na mão

Saque do auxílio emergencial é liberado para nascidos em julho nesta segunda (10)

Auxílio que foi depositado pela Caixa no dia 20 de abril agora pode ser sacado ou transferido. Os valores podem variar de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar. Veja o calendário

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 18:23

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

09 mai 2021 às 18:23
Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Dinheiro foi depositado no aplicativo Caixa Tem Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal vai liberar nesta segunda-feira (10) o saque em dinheiro da primeira parcela do auxílio emergencial para os nascidos em julho. Esses beneficiários vão poder sacar ou transferir os valores, que podem variar de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar.
O auxílio foi depositado no dia 20 de abril para os aniversariantes de abril, mas, até agora, só era possível movimentar o benefício pelo aplicativo Caixa Tem. Para ter o dinheiro em mãos basta comparecer às Lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou nas agências do banco.

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Ainda serão pagas outras três parcelas nos meses de maio, junho e julho, totalizando quatro no final dos pagamentos. A segunda parcela já começa a ser paga a partir do dia 16 de maio.
Os valores podem mudar de acordo com a composição do núcleo familiar. As famílias em geral vão receber R$ 250; já as famílias chefiadas por uma mulher vão receber R$ 375 e pessoas que moram sozinhas vão receber R$ 150.

VEJA OS CALENDÁRIOS

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