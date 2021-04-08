Perdeu a live de A Gazeta sobre dúvidas do IR? Veja aqui a entrevista

Está na hora de informar à Receita Federal os ganhos obtidos no ano passado, mas separar toda a papelada necessária para fazer a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física nem sempre é uma tarefa fácil. Visando a ajudar os leitores, A Gazeta realizou uma live para tirar dúvidas sobre como fazer a declaração do IR de 2021 para garantir a restituição e escapar da malha fina.
Quem perdeu o bate-papo, que foi exclusivo para assinantes, pode assistir ainda a entrevista. A convidada para responder as perguntas feitas ao vivo e apresentar as principais novidades sobre a declaração deste ano foi a presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Carla Cristina Tasso.
A entrevista contou com a mediação da editora de Economia de A Gazeta, Mikaella Campos. Caso tenha perdido a live e quer mandar sua pergunta, temos o Blog do IR - Leão Responde. Confira abaixo como enviar suas questões.
Além das matérias para a página especial do Imposto de Renda, A Gazeta também realizou uma parceria com o Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES) e com o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Espírito Santo (Sescon-ES) a fim de tirar as dúvidas dos contribuintes.