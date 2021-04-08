Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Contribuinte esclarecido

Perdeu a live de A Gazeta sobre dúvidas do IR? Veja aqui a entrevista

A Gazeta convidou a presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, Carla Cristina Tasso, para falar sobre novidades da declaração e responder perguntas dos assinantes

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 17:57

Publicado em 

08 abr 2021 às 17:57
Está na hora de informar à Receita Federal os ganhos obtidos no ano passado, mas separar toda a papelada necessária para fazer a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física nem sempre é uma tarefa fácil. Visando a ajudar os leitores, A Gazeta realizou uma live para tirar dúvidas sobre como fazer a declaração do IR de 2021 para garantir a restituição e escapar da malha fina.
Quem perdeu o bate-papo, que foi exclusivo para assinantes, pode assistir ainda a entrevista. A convidada para responder as perguntas feitas ao vivo e apresentar as principais novidades sobre a declaração deste ano foi a presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Carla Cristina Tasso.
A entrevista contou com a mediação da editora de Economia de A Gazeta, Mikaella Campos. Caso tenha perdido a live e quer mandar sua pergunta, temos o Blog do IR - Leão Responde. Confira abaixo como enviar suas questões.
Além das matérias para a página especial do Imposto de Renda, A Gazeta também realizou uma parceria com o Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES) e com o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Espírito Santo (Sescon-ES) a fim de tirar as dúvidas dos contribuintes.

BLOG DO IR - LEÃO RESPONDE

Desconto para aposentados no IR vale para titular e dependentes?

Preciso declarar no IR a conta no Caixa Tem, mesmo sem saldo na conta?

9 dúvidas sobre como declarar benefícios sociais no Imposto de Renda

10 dúvidas sobre como deduzir gastos com despesas médicas no IR

Leão responde 10 dúvidas sobre como declarar dependentes no IR 2021

Verão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia Imposto de Renda Receita Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026
Cartórios - 24/04/2026
Editais e Avisos - 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados