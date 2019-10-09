Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
IPCA

Repolho, tomate e mamão fazem a inflação cair no ES

Queda nos preços foi registrada pelo segundo mês seguido na Grande Vitória, segundo o IBGE

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 11:10

Giordany Bozzato

Giordany Bozzato

Publicado em 

09 out 2019 às 11:10
Alimentos puxaram a inflação para baixo em setembro Crédito: Reprodução | Pixabay
Pelo segundo mês seguido a inflação caiu no Espírito Santo. Segundo dados do Índice Nacional de Preços o Consumidor Amplo (IPCA), de uma forma geral, os produtos ficaram 0,02% mais baratos em setembro, segundo divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Veja Também

Mercado financeiro reduz estimativa para inflação e taxa Selic em 2019

Preço do almoço fora de casa subiu mais que a inflação na última década

Ano de 2020 pode ser melhor graças a acertos da política monetária

Os produtos que mais apresentaram queda nos preços foram o repolho (28,26%), o tomate (22,71%) e o mamão (21,81%). De uma forma geral, a retração foi puxada pela alimentação no domicílio - já que fora de casa teve aumento de 0,15% - e pelos combustíveis, já que a gasolina apresentou queda de 0,55% e o etanol 0,08%. O óleo diesel, por sua vez, subiu 0,63%.

Aumento

O aumento dos preços registrados pelo IPCA em setembro ficou restrito a poucos produtos. O maior aumento foi o de artigos e maquiagem (11,55%) e do peixe dourado (10,79%). Joias e bijuterias tiveram um aumento de 2,96%, assim como produtos óticos (1,77%), mas são produtos que não têm muito peso no cálculo do IPCA.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados