Repolho, tomate e mamão fazem a inflação cair no ES

O aumento dos preços registrados pelo IPCA em setembro ficou restrito a poucos produtos. O maior aumento foi o de artigos e maquiagem (11,55%) e do peixe dourado (10,79%). Joias e bijuterias tiveram um aumento de 2,96%, assim como produtos óticos (1,77%), mas são produtos que não têm muito peso no cálculo do IPCA.