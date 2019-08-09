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LEVANTAMENTO

Preço do almoço fora de casa subiu mais que a inflação na última década

O valor médio da refeição fora de casa aumentou 91% na última década

Publicado em 09 de Agosto de 2019 às 03:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2019 às 03:23
Em 2009, a refeição custava R$ 18,20; em 2018, a média passou para R$ 34,84 Crédito: Arquivo
O valor médio da refeição fora de casa aumentou 91% na última década segundo levantamento da ABBT (Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador). Em 2009, a refeição custava R$ 18,20; em 2018, a média passou para R$ 34,84.
No mesmo período, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), índice oficial que mede a inflação, cresceu 76%, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Corrigindo-se a alta pela inflação do período, portanto, houve um aumento real do preço médio da refeição fora de casa de 8,6%.
O maior salto de preço nos últimos dez anos foi no intervalo entre 2011 e 2012, quando o custo da refeição saltou de R$ 22,37 para R$ 27,40.
Dentre as regiões, o Sul foi o local onde o valor mais subiu, aumentando R$ 18,78 nos últimos dez anos. No Centro-Oeste, onde o aumento foi o menor do país -alta de R$ 16,06.
O estudo, patrocinado pela Ticket, levou em consideração os preços das refeições completas (prato, bebida, café e sobremesa) em 6.199 estabelecimentos comerciais no país que aceitam vale refeição, durante o almoço de segunda a sexta.

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