Reforma tributária: especialista alerta empresas sobre mudança em incentivos fiscais

Na avaliação de Murilo, a transição abre espaço para que empresas que hoje concentram suas destinações em mecanismos estaduais passem a utilizar também outros incentivos federais, além da Lei Rouanet e da Lei de Incentivo ao Esporte.





Segundo ele, empresas que começam a trabalhar com incentivos fiscais costumam concentrar as destinações nessas duas modalidades e deixam de explorar outras possibilidades, como a Lei da Reciclagem (permite que pessoas físicas e empresas destinem parte do imposto devido para financiar projetos de economia circular) e os fundos da Criança e do Adolescente.





A mudança, porém, exige planejamento, já que os valores que podem ser direcionados para cada modalidade são diferentes.





O empresário afirmou que setores como automotivo, supermercados e atacadistas costumam demonstrar resistência aos incentivos federais por trabalharem com margens de lucro menores. Com a mudança no sistema tributário, no entanto, ele avalia que essas empresas terão de considerar outras formas de manter os investimentos sociais.





Para ele, a diversificação permite ampliar o alcance dos investimentos e abre novas possibilidades para organizações que desenvolvem projetos no Espírito Santo.