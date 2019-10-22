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Bancada capixaba

Reforma da Previdência: Contarato vota contra, Rose e Do Val são a favor

Texto-base foi aprovado nesta terça-feira (22) com 60 votos a 19 no plenário de Senado

Publicado em 22 de Outubro de 2019 às 20:45

Publicado em 

22 out 2019 às 20:45
Os senadores capixabas Rose de Freitas, Marcos do Val e Fabiano Contarato Crédito: Fotos: Agência Senado
Reforma da Previdência - Contarato vota contra, Rose e Do Val são a favor
O texto-base da reforma da Previdência foi aprovado em segundo turno no Senado nesta terça-feira (22) por 60 votos a 19. Entre os que votaram a favor, estão os senadores capixabas Marcos do Val (Pode) e Rose de Freitas (Pode). Já o terceiro parlamentar do Espírito Santo na Casa, Fabiano Contarato (Rede), foi contra a reforma.   
O texto-base estabelece, entre outros pontos, a imposição de uma idade mínima para os trabalhadores se aposentarem: 65 anos para homens; e 62 anos para mulheres. O texto propõe ainda regras de transição para quem já está no mercado de trabalho. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) foi aprovada, em dois turnos, por deputados e senadores. Os senadores ainda precisam terminar de analisar nesta terça-feira os destaques à PEC para a proposta seguir para a promulgação pelo Congresso. 
Por nota, Rose de Freitas disse que "não é a reforma ideal, mas a possível. É toda essa crise que nos leva a fazer uma reforma não ideal, mas necessária por conta da soma de todas as gestões temerárias à frente da administração. Uma reforma que deve ser aprimorada mais para frente". 
Do Val afirmou estar "muito satisfeito" com a aprovação da reforma. "Acredito que ela vem para alavancar o crescimento do país, que precisa gerar mais emprego e renda, equilibrar as contas públicas e, dessa forma, atrair investimentos."
Já o senador Contarato afirmou que entende que seriam necessárias outras medidas.  "Essa reforma da Previdência tira direitos daqueles que menos ganham no Brasil. Nós temos que fortalecer a Previdência, não tenho dúvidas disso, mas por que não começamos cortando os benefícios dos políticos? Por que não passamos a instituir o imposto sobre grandes fortunas? Por que não aplicamos o que está expresso na Constituição, que o valor da alíquota tem que ser de acordo com a capacidade financeira do contribuinte? Mas não tirando daquele que mais sofre, que é a população que vive quando muito com carteira assinada. É aquele que ganha de um a dois salários mínimos, que para trabalhar 40 anos não vai conseguir se aposentar", defendeu.

PRIMEIRO TURNO

No primeiro turno, apenas Contarato votou, no dia 1º de outubro. Rose e Do Val se ausentaram e o senador da Rede também foi contra a reforma.
Na época, Do Val teve uma isquemia no coração e ficou internado na UTI de um hospital na Serra. Ele passou mal enquanto trabalhava no escritório parlamentar em Vitória.
Já Rose estava representando o Congresso Nacional na Assembleia da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York. 

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