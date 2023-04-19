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Negócios

Produção da Vale avança no ES e impulsiona resultado geral

Segundo a empresa, os resultados foram impulsionados por maior disponibilidade de minério de ferro e menores atividades de manutenção das plantas

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 17:01

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

19 abr 2023 às 17:01
Usina 8 (Oitava usina) de pelotização da Vale, no Complexo de Tubarão
Usina 8 de pelotização da Vale, no Complexo de Tubarão Crédito: Mosaico Imagem/Agência Vale/Divulgação
A Vale divulgou na noite desta terça-feira (18) seu relatório de produção no primeiro semestre. Apenas no Complexo de Tubarão, que integra o Sistema Sudeste da companhia, a produção de pelotas cresceu 29,1% na comparação com o último trimestre de 2022, totalizando 4,6 milhões de toneladas.
Entre janeiro e março, a produção da planta de pelotização 8 cresceu 16%. Já a usina 7 (Kobrasco), que é operada numa sociedade entre a Vale e coreana Posco, registrou aumento de produção de 432%, resultado do fim da manutenção realizada na planta.
Considerando todas as plantas da empresa no Brasil e em Omã, a a produção de pelotas da Vale atingiu 8,318 milhões de toneladas no primeiro trimestre, alta de 20% ante o primeiro trimestre do ano passado. 
Segundo a empresa, os resultados foram impulsionados por maior disponibilidade de minério e menores atividades de manutenção das plantas.
As vendas de pelotas também subiram e, com avanço de 16% contra igual período do ano passado, somaram 8,133 Mt no primeiro trimestre. Mas, no sequencial, as vendas recuaram 7,5%.

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