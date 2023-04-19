Produção da Vale avança no ES e impulsiona resultado geral

Usina 8 de pelotização da Vale, no Complexo de Tubarão Crédito: Mosaico Imagem/Agência Vale/Divulgação

A Vale divulgou na noite desta terça-feira (18) seu relatório de produção no primeiro semestre. Apenas no Complexo de Tubarão, que integra o Sistema Sudeste da companhia, a produção de pelotas cresceu 29,1% na comparação com o último trimestre de 2022, totalizando 4,6 milhões de toneladas.

Entre janeiro e março, a produção da planta de pelotização 8 cresceu 16%. Já a usina 7 (Kobrasco), que é operada numa sociedade entre a Vale e coreana Posco, registrou aumento de produção de 432%, resultado do fim da manutenção realizada na planta.

Considerando todas as plantas da empresa no Brasil e em Omã, a a produção de pelotas da Vale atingiu 8,318 milhões de toneladas no primeiro trimestre, alta de 20% ante o primeiro trimestre do ano passado.

Segundo a empresa, os resultados foram impulsionados por maior disponibilidade de minério e menores atividades de manutenção das plantas.