Procon e 7 órgãos atendem no Faça Fácil em Cariacica com agendamento

Unidade do Procon Estadual, no Faça Fácil, tem retorno gradual do atendimento na pandemia Crédito: Secom-ES

Com o atendimento presencial suspenso pela pandemia do novo coronavírus , a unidade do Procon Estadual , no Faça Fácil, em Cariacica, voltará aos trabalhos presenciais de forma gradual a partir desta segunda-feira (3).

Veja quais no final da matéria. Os consumidores voltam a poder ir ao local para fazer reclamações e pegar orientações. No entanto, será preciso agendar antes pelo site do órgão www.facafacil.es.gov.br . Na página, há um aviso no topo com a opção para marcar o horário. Clique aqui para agendar . Outros sete órgãos já estavam oferecendo o serviço.

Segundo o Procon, no dia e hora do atendimento, o consumidor deverá usar máscara e apresentar o seu RG (Carteira de Identidade), CPF, além de documentos que possam comprovar a reclamação, como nota fiscal, ordem de serviço, faturas, comprovante de pagamento, contrato, entre outros.

A unidade está localizada em frente ao Terminal de Campo Grande, na Avenida Aloízio Santos, 500, Santo André, Cariacica. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 13h.

O diretor-presidente do Procon-ES, Rogério Athayde, informou que o órgão está tomando todas as medidas para garantir a segurança no atendimento e que será atendido um número limitado de consumidores que estiverem agendados para evitar aglomeração e disseminação do novo Coronavírus (Covid-19).

Importante ressaltar que, por enquanto, ainda não estão sendo realizados atendimentos presenciais na sede do Procon-ES, localizada no Centro de Vitória, ressaltou Athayde.

OUTROS CANAIS PARA RECLAMAÇÃO

Os consumidores não precisam se deslocar até a sede para a solução dos seus problemas de consumo. Denúncias e reclamações podem ser registradas por meio do App Procon-ES (Android) ou do Fale Conosco, pelo site www.procon.es.gov.br (iPhone). Dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones 151 ou (27) 3332-4603, (27) 3332-2011 e (27) 3381-6236. Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Por meio do site www.consumidor.gov.br também é possível registrar reclamações e solucionar os problemas de consumo diretamente com as empresas em até dez dias. Plataforma do Ministério da Justiça, gerida pelos Procons, tem alto índice de resolutividade e satisfação dos consumidores.

Cerca de 850 empresas já aderiram formalmente ao serviço mediante assinatura de termo no qual se comprometem a conhecer, analisar e investir todos os esforços disponíveis para a solução dos problemas apresentados. São empresas de telefonia, internet, TV por assinatura, bancos, comércio eletrônico, supermercados, companhias aéreas, fabricantes de produtos, lojas, operadoras de planos de saúde, farmácias e muitas outras.

ÓRGÃOS QUE ATENDEM POR AGENDAMENTO NO FAÇA FÁCIL