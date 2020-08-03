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Volta gradual

Procon e 7 órgãos atendem no Faça Fácil em Cariacica com agendamento

Apesar de a abertura parcial, Instituto de Defesa do Consumidor Estadual estabeleceu algumas regras para quem vai entrar nas instalações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 09:56

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 09:56

Unidade do Procon Estadual, no Faça Fácil, tem retorno gradual do atendimento na pandemia
Unidade do Procon Estadual, no Faça Fácil, tem retorno gradual do atendimento na pandemia Crédito: Secom-ES
Com o atendimento presencial suspenso pela pandemia do novo coronavírus, a unidade do Procon Estadual, no Faça Fácil, em Cariacica, voltará aos trabalhos presenciais de forma gradual a partir desta segunda-feira (3). 
Os consumidores voltam a poder ir ao local para fazer reclamações e pegar orientações. No entanto, será preciso agendar antes pelo site do órgão www.facafacil.es.gov.br. Na página, há um aviso no topo com a opção para marcar o horário. Clique aqui para agendar. Outros sete órgãos já estavam oferecendo o serviço. Veja quais no final da matéria.

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As leis e os projetos que prometem proteger o consumidor na pandemia

Segundo o Procon, no dia e hora do atendimento, o consumidor deverá usar máscara e apresentar o seu RG (Carteira de Identidade), CPF, além de documentos que possam comprovar a reclamação, como nota fiscal, ordem de serviço, faturas, comprovante de pagamento, contrato, entre outros.
A unidade está localizada em frente ao Terminal de Campo Grande, na Avenida Aloízio Santos, 500, Santo André, Cariacica. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 13h.
O diretor-presidente do Procon-ES, Rogério Athayde, informou que o órgão está tomando todas as medidas para garantir a segurança no atendimento e que será atendido um número limitado de consumidores que estiverem agendados para evitar aglomeração e disseminação do novo Coronavírus (Covid-19). 
Importante ressaltar que, por enquanto, ainda não estão sendo realizados atendimentos presenciais na sede do Procon-ES, localizada no Centro de Vitória, ressaltou Athayde.

OUTROS CANAIS PARA RECLAMAÇÃO

Os consumidores não precisam se deslocar até a sede para a solução dos seus problemas de consumo. Denúncias e reclamações podem ser registradas por meio do App Procon-ES (Android) ou do Fale Conosco, pelo site www.procon.es.gov.br (iPhone). Dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones 151 ou (27) 3332-4603, (27) 3332-2011 e (27) 3381-6236. Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.
Por meio do site www.consumidor.gov.br também é possível registrar reclamações e solucionar os problemas de consumo diretamente com as empresas em até dez dias. Plataforma do Ministério da Justiça, gerida pelos Procons, tem alto índice de resolutividade e satisfação dos consumidores.
Cerca de 850 empresas já aderiram formalmente ao serviço mediante assinatura de termo no qual se comprometem a conhecer, analisar e investir todos os esforços disponíveis para a solução dos problemas apresentados. São empresas de telefonia, internet, TV por assinatura, bancos, comércio eletrônico, supermercados, companhias aéreas, fabricantes de produtos, lojas, operadoras de planos de saúde, farmácias e muitas outras.

ÓRGÃOS QUE ATENDEM POR AGENDAMENTO NO FAÇA FÁCIL

  • Cesan
  • Receita Estadual
  • Sine
  • Banesfácl
  • Biometria
  • Detran
  • Finanças da Prefeitura de Cariacica
  • Polícia Civil (atendimento apenas para entrega de documentos. Não é preciso agendar)

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