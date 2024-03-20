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Preço de banana ou de ouro? Ovo Caribe é vendido por até R$ 450

Já fora das prateleiras após a alta procura, novidade da Garoto para a Páscoa de 2024 tem preços astronômicos em plataformas de venda on-line

Publicado em 20 de Março de 2024 às 09:02

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

20 mar 2024 às 09:02
Anúncio do chocolate chega aos R$ 449,98 na internet
Anúncio do chocolate chega aos R$ 449,98 na internet Crédito: Reprodução / Mercado Livre
Aposta da Garoto para a Páscoa de 2024, o ovo do bombom Caribe, além de dividir a opinião dos consumidores por seu recheio de banana, também surpreende pelo preço em plataformas de venda on-line.
Esgotado nas lojas e na própria fábrica de chocolate, em Vila Velha, o produto é comercializado por valores considerados astronômicos na internet. No Mercado Livre, um anúncio do ovo chega ao valor de R$ 449,98. Já outro vendedor anuncia duas unidades de 229 gramas por R$ 664,97 — ou seja, cada uma sai a R$ 332,48.
Vendedor anuncia dois ovos por R$ 664,97
Vendedor anuncia dois ovos por R$ 664,97 Crédito: Reprodução / Internet
O motivo da alta dos preços on-line pode ser explicado pela grande procura em pontos de venda físicos. No Espírito Santo, a Nestlé, dona da fábrica do chocolate em Vila Velha, já confirmou que o produto está esgotado e que não será mais produzido para este ano.
Após a saída da fábrica, a unidade do ovo de 229 gramas chegava aos mercados por aproximadamente R$ 39,99 e ainda contava com dois bombons do formato original no interior.

Outras versões

Ainda no Mercado Livre, vendedores anunciam ovos de Páscoa caseiros recheados de forma artesanal com o bombom da Garoto, com preços entre R$ 74 e R$ 118,25 para opções de até 340 gramas.
Nas redes sociais, os fãs do chocolate reclamam dos valores nas alturas, enquanto quem conseguiu comprar compartilha a opinião sobre a novidade. "Garoto, mantenha o ovo Caribe na próxima Páscoa, o Brasil merece", escreveu uma internauta no X, antigo Twitter.
Segundo a Garoto, o bombom Caribe é o mais vendido na fábrica capixaba, com cerca de 600 quilos do doce comercializados a cada mês. Em relação ao ovo, a fabricante esclareceu que não há previsão para retomada do produto, já que encerrou em janeiro a produção para a Páscoa de 2024.

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