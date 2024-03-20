Preço de banana ou de ouro? Ovo Caribe é vendido por até R$ 450

Anúncio do chocolate chega aos R$ 449,98 na internet Crédito: Reprodução / Mercado Livre

Aposta da Garoto para a Páscoa de 2024, o ovo do bombom Caribe, além de dividir a opinião dos consumidores por seu recheio de banana, também surpreende pelo preço em plataformas de venda on-line.

Vendedor anuncia dois ovos por R$ 664,97 Crédito: Reprodução / Internet

O motivo da alta dos preços on-line pode ser explicado pela grande procura em pontos de venda físicos. No Espírito Santo , a Nestlé, dona da fábrica do chocolate em Vila Velha, já confirmou que o produto está esgotado e que não será mais produzido para este ano.

Após a saída da fábrica, a unidade do ovo de 229 gramas chegava aos mercados por aproximadamente R$ 39,99 e ainda contava com dois bombons do formato original no interior.

Outras versões

Ainda no Mercado Livre, vendedores anunciam ovos de Páscoa caseiros recheados de forma artesanal com o bombom da Garoto, com preços entre R$ 74 e R$ 118,25 para opções de até 340 gramas.

Nas redes sociais, os fãs do chocolate reclamam dos valores nas alturas, enquanto quem conseguiu comprar compartilha a opinião sobre a novidade. "Garoto, mantenha o ovo Caribe na próxima Páscoa, o Brasil merece", escreveu uma internauta no X, antigo Twitter.

Gente, vem com pedacinhos de banana na casca, amei! @Garoto mantenha o ovo Caribe na próxima Páscoa, o Brasil merece https://t.co/V3xE0mHAZb — Helen (@docinhoconc) March 17, 2024

Graças ao vídeo da @alinelks eu fui pesquisar o ovo caribe e tô chocada.

Que surto é esse meu povo?

Quem acha normal R$450 num ovo de chocolate só prq esgotou nas lojas?



Surpreendentemente só na loja do véio tá tendo a preço normal, infelizmente não entrega no meu estado pic.twitter.com/JKDZFnlCe4 — Nobody (@im_no_important) March 19, 2024

Sonhei com o ovo do Caribe, tô muito triste que não vou conseguir comprar — T (@oliveirathais78) March 16, 2024