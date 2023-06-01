Preço da gasolina subiu nos postos nesta quinta Crédito: Carlos Alberto Silva

Após duas semanas em que os motoristas vinham pagando preços mais baixos ao abastecer devido a mudança na política de preços de combustíveis da Petrobras, o preço da gasolina voltou a subir nos postos da Grande Vitória nesta quinta-feira (1º). Em alguns locais, o combustível subiu até R$ 0,41 de um dia para o outro.

O aumento se deve ao início da alíquota única do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço (ICMS) sobre a gasolina, que começou a valer nesta quinta. Agora, o imposto passa a ser fixo de R$ 1,22 por litro em todo o Brasil. Antes, porém, a alíquota variava em cada Estado.

No caso do Espírito Santo, a alíquota de ICMS vigente era de 17% sobre o valor vendido no posto, o que representava cerca de R$ 0,97 de imposto por litro.

No novo formato, o ICMS não vai ser cobrado de toda a cadeira, o que inclui distribuidores e revendedores, mas apenas de produtores e importadores.

Your browser does not support the audio element. Preço da gasolina sobe até R$ 0,40 na Grande Vitória após novo ICMS

A mudança na tributação acabou com a melhora nos preços vista nos últimos dias após o fim da política de paridade de importação (PPI) da Petrobras, que determinava o valor dos combustíveis com base na cotação do dólar e do petróleo no exterior.

Em postos localizados nos bairros de Jardim da Penha, Praia do Canto e Consolação, na Capital, onde o preço do litro chegou a cair para R$ 5,08, o valor foi reajustado para R$ 5,49 nesta quinta.

Em alguns postos a reportagem ainda encontrou gasolina sendo vendida no valor antigo. Em um posto na Avenida Vitória, até a tarde desta quinta, o litro de gasolina ainda saía a R$ 5,05.