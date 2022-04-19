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Gasolina e diesel

Postos de combustíveis ainda enfrentam desabastecimento no ES

Desde o final da semana passada, alguns estabelecimentos apresentam estoques baixos ou mesmo a completa falta de gasolina ou diesel por dificuldade de atracação de navios nos portos; saiba mais
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

19 abr 2022 às 10:34

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 10:34

Além dos preços elevados, motoristas do Espírito Santo precisam lidar também com a escassez momentânea de combustíveis nos postos. Desde a semana passada, alguns estabelecimentos apresentam estoques baixos ou até mesmo a completa falta de gasolina ou diesel. Mas agora, mesmo com navios voltando a atracar, a distribuição ainda não foi completamente normalizada.
A situação foi confirmada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo (Sindipostos-ES), que, em nota, informou que o problema persiste.
Falta de combustível no mercado faz preço de gasolina subir, segundo donos de postos em Cachoeiro
Falta de combustível é mais frequente nos postos de bandeira branca Crédito: Luiz Gonçalves
“O navio desembarcou no Porto de Vitória, porém os postos ainda enfrentam problemas para abastecer seus estoques, principalmente os de bandeira branca” (que vendem combustíveis de diversos distribuidores). A solução, segundo a entidade, depende da normalização do descarregamento pelos portos.
Em nota, a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) confirmou que o navio Robert Maersk atracou no Porto de Vitória, ainda na sexta (15), e descarregou 9.300 toneladas de diesel e 15.500 toneladas de gasolina. Já um segundo navio (Romoe Maersk) está finalizando a descarga de 14.600 toneladas de diesel nesta terça-feira (19). A empresa destacou ainda que não há problemas operacionais no porto.
Contudo, o desembarque de combustíveis não está sendo realizado somente neste local. A Petrobras informou que um navio com gasolina e diesel atracou em Vila Velha na sexta-feira (15) e terminou de operar ainda domingo (17). Já na madrugada do dia 18, uma segunda embarcação chegou ao porto.
“No porto de Vitória (Tubarão), o navio com gasolina e diesel continua aguardando melhoras nas condições de mar para realizar a atracação. A informação local é de que hoje (18) as condições estão desfavoráveis para atracação. Continuamos com a oferta de produto ampliada para as distribuidoras em Betim e Duque de Caxias.”
A Vibra, antiga BR Distribuidora, também se posicionou por meio de nota e informou que “vem trabalhando para assegurar o melhor abastecimento aos seus clientes contratados no Espírito Santo. Casos pontuais de atraso poderão ocorrer devido a adequação dos estoques de diesel, justamente para preservar o atendimento aos clientes. Neste momento, como houve um contratempo na entrega de produto da Petrobras devido ao fato de um navio não poder atracar por questões climáticas, os estoques estão em fase de recomposição. Estamos trabalhando com transferências de produto de polos alternativos para atender a demanda.”
As empresas foram novamente questionadas a respeito da situação, e o texto será atualizado quando houver respostas.
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