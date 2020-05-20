Por socorro bilionário, Casagrande negocia com Bolsonaro

O governador Renato Casagrande e o presidente Jair Bolsonaro Crédito: Helio Filho/Secom|Marcos Corrêa/PR

O governador do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB), participa de reunião, a partir das 10 horas desta quinta-feira (21), com o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). Um dos objetivos da reunião, que ocorrerá por videoconferência, é negociar o veto à permissão para reajustes no funcionalismo, incluída pelo Congresso no projeto de socorro financeiro a Estados e municípios, durante a pandemia do coronavírus . O presidente marcou a reunião por videoconferência com todos os 27 governadores para discutir a sanção ou veto de alguns artigos do projeto de lei.

Ao lado de Reinaldo Azambuja (PSDB-MS), Casagrande vai ser um dos porta-vozes dos governadores durante a reunião.

A pedido do ministro da Economia, Paulo Guedes , Bolsonaro anunciou que vetaria o trecho que permite os reajustes. O presidente, no entanto, ainda não formalizou a decisão e espera mais apoio público à medida, para mitigar o ônus político de assinar a medida. Em ofício enviado ao presidente nesta segunda-feira (18), a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) manifestou apoio ao veto.

Outros temas também serão debatidos pelos governadores, como a pandemia e o pacto federativo, que está sempre na pauta dos governos.

PEDIDO PARA RETIRAR PROCESSO

O governo federal também deu um prazo de 10 dias, a vencer no próximo domingo (24), para o Estado desistir de uma ação que move na Justiça se quiser receber o alívio de R$ 1,39 bilhão, incluindo suspensão de dívida e repasses de verba, para compensar a queda na arrecadação e ajudar no enfrentamento à pandemia do coronavírus

A notificação da equipe de Bolsonaro foi recebida no dia 14 de maio no gabinete do governador Renato Casagrande. O ofício, assinado pela Secretaria de Governo da Presidência, também foi encaminhado para outros Estados e municípios que entraram com ações contra o governo federal relacionadas à pandemia após 20 de março.