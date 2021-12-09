PM anuncia leilão de carros e motos com lances a partir de R$ 2,9 mil

Polícia Militar do Espírito Santo divulgou nesta quinta-feira (9) que vai realizar, no próximo dia 17 (sexta-feira da semana que vem) o primeiro leilão próprio de bens, em lotes divididos entre automóveis, motocicletas e utilitários, com ano de fabricação entre 2004 e 2015. O valor mínimo do lance será de R$ 2,9 mil.

O leilão será no formato on-line e contará com 127 viaturas, com lances mínimos que variam de R$ 2,9 mil a R$ 28 mil. Os bens já sairão do pátio descaracterizados, com toda a documentação ajustada no Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES).

Viaturas da PM serão leiloadas pela corporação no ES Crédito: Helio Filho | Secom ES

De acordo com o comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, o objetivo do leilão é a venda das viaturas com baixa eficiência, que não atendem mais às demandas operacionais ou que a recuperação tem custo elevado demais para a corporação.

“A iniciativa, além da captação de recursos públicos e do reequipamento da PMES provenientes da aplicação desses valores, busca gerar economia para o Estado, diminuindo os bens ociosos que, com o passar do tempo, acabam se deteriorando e gerando prejuízos”, avaliou.

A relação completa dos veículos pode ser acessada no site www.esleiloes.com.br , mas os interessados em realizar visitação para conhecer de perto os bens disponibilizados podem se dirigir ao pátio de viaturas da PM, que fica localizado na Rua Geraldo Del Puppo, nº 1263, no bairro Civit II, no município da Serra, a partir desta sexta-feira (10) até o dia 16 de dezembro, das 9h às 16h.

COMO PARTICIPAR

Poderão oferecer lances pessoas físicas e pessoas jurídicas inscritas, respectivamente, no Cadastro de Pessoa Física (CPF) e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda, possuidores de documento de identidade, que deverão realizar o credenciamento no site www.esleiloes.com.br com antecedência mínima de 24 horas da data do evento.