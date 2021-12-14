PicPay contrata ex-executivo da Netflix especializado em dados

Natural do Rio Grande do Sul, Spier trabalhou no Vale do Silício, no EUA, como arquiteto de performance senior da plataforma de streaming durante oito anos, onde atuou como arquiteto de performance sênior.
Segundo o PicPay, o principal desafio de Spier será garantir a eficiência na coleta, gerenciamento e análise de dados em grande escala, ampliando a capacidade da empresa de tomar decisões data-driven. A negociação tem como um dos principais motivos o processo de expansão da empresa que tem sede em Vitória, no Espírito Santo.
Martin também será responsável por criar a infraestrutura, plataformas e ferramentas para acelerar o desenvolvimento de software na escala do PicPay, além de garantir a eficiência do serviço como um todo.
Nos últimos meses, Spier integrou o time da Snowflake, empresa de armazenamento de dados na nuvem com sede em San Mateo, Califórnia. Ele também é Venture Advisor da monashees, uma das maiores empresas de venture capital do Brasil, e colaborador em projetos open source.
Com informações do PicPay