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Vale do Silício

PicPay contrata ex-executivo da Netflix especializado em dados

Martin Spier será o responsável pela equipe que analisa performance do app de finanças em momento de forte expansão da empresa capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2021 às 12:06

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 12:06

Martin Spier ex-executivo da Netflix, agora
Martin Spier ex-executivo da Netflix, agora Crédito: Reprodução/EventosTech/Divulgação
São Paulo - A fintech capixaba PicPay contratou Martin Spier, um ex-executivo da Netflix, para ser o responsável pela equipe que analisa dados e performance do app de finanças.
Natural do Rio Grande do Sul, Spier trabalhou no Vale do Silício, no EUA, como arquiteto de performance senior da plataforma de streaming durante oito anos, onde atuou como arquiteto de performance sênior.
Segundo o PicPay, o principal desafio de Spier será garantir a eficiência na coleta, gerenciamento e análise de dados em grande escala, ampliando a capacidade da empresa de tomar decisões data-driven. A negociação tem como um dos principais motivos o processo de expansão da empresa que tem sede em Vitória, no Espírito Santo.
Escritório do PicPay em Vitória: fintech capixaba tem mais de 4o milhões de usuários
Escritório do PicPay em Vitória: fintech capixaba tem mais de 4o milhões de usuários Crédito: PicPay/Divulgação
Martin também será responsável por criar a infraestrutura, plataformas e ferramentas para acelerar o desenvolvimento de software na escala do PicPay, além de garantir a eficiência do serviço como um todo.
Nos últimos meses, Spier integrou o time da Snowflake, empresa de armazenamento de dados na nuvem com sede em San Mateo, Califórnia. Ele também é Venture Advisor da monashees, uma das maiores empresas de venture capital do Brasil, e colaborador em projetos open source.
Com informações do PicPay

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