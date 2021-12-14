PicPay contrata ex-executivo da Netflix especializado em dados

Martin Spier ex-executivo da Netflix, agora Crédito: Reprodução/EventosTech/Divulgação

São Paulo - A fintech capixaba PicPay contratou Martin Spier, um ex-executivo da Netflix , para ser o responsável pela equipe que analisa dados e performance do app de finanças.

Natural do Rio Grande do Sul, Spier trabalhou no Vale do Silício , no EUA, como arquiteto de performance senior da plataforma de streaming durante oito anos, onde atuou como arquiteto de performance sênior.

Segundo o PicPay, o principal desafio de Spier será garantir a eficiência na coleta, gerenciamento e análise de dados em grande escala, ampliando a capacidade da empresa de tomar decisões data-driven. A negociação tem como um dos principais motivos o processo de expansão da empresa que tem sede em Vitória, no Espírito Santo.

Escritório do PicPay em Vitória: fintech capixaba tem mais de 4o milhões de usuários Crédito: PicPay/Divulgação

Martin também será responsável por criar a infraestrutura, plataformas e ferramentas para acelerar o desenvolvimento de software na escala do PicPay, além de garantir a eficiência do serviço como um todo.

Nos últimos meses, Spier integrou o time da Snowflake, empresa de armazenamento de dados na nuvem com sede em San Mateo, Califórnia. Ele também é Venture Advisor da monashees, uma das maiores empresas de venture capital do Brasil, e colaborador em projetos open source.