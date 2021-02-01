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Protesto

Petroleiros fazem carreata no ES contra alta nos preços dos combustíveis

Os petroleiros protestaram contra o que classificam como "política abusiva" de preços adotadas pela Petrobras. Eles também se posicionaram contra a venda de unidades da estatal para a iniciativa privada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2021 às 12:31

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 12:31

Carreata terminou na frente da sede da Petrobras em Vitória
Carreata terminou na frente da sede da Petrobras em Vitória Crédito: Sindipetro/Divulgação
Trabalhadores da Petrobras filiados ao Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo (Sindipetro-ES) realizaram na manhã desta segunda-feira (1º) um protesto em Vitória contra os sucessivos aumentos nos preços dos combustíveis praticados pela estatal. Em carreata, eles saíram do antigo aeroporto da Capital, em Goiabeiras, e foram até a sede da Petrobras na Reta da Penha, no Barro Vermelho.
O ato "Combustível a Preço Justo" foi realizado em conjunto com a Federação Nacional dos Petroleiros (FUP) e demais sindicatos nacionais da categoria. Foram distribuídos 100 cupons para que motoristas que participaram, com descontos de R$ 2 para cada litro de combustível abastecido.
Os petroleiros protestaram contra o que classificam como "política abusiva" de preços adotadas pela Petrobras. Eles também se posicionaram contra a venda de unidades da estatal para a iniciativa privada.

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