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Manutenção

Obra na pista nova do aeroporto muda rota de aviões em Vitória

A Zurich Airport, que administra o terminal, está fazendo obras de manutenção da estrutura, que foi inaugurada em 2018. Com isso, aviões tem usado a pista antiga
Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

27 mar 2023 às 19:15

Publicado em 27 de Março de 2023 às 19:15

Avião cruza o céu de Camburi e segue para pousar no Aeroporto de Vitória
Avião se aproximando para pousar em Vitória pela orla Crédito: Fernando Madeira
A pista maior e mais nova do Aeroporto de Vitória, inaugurada em 2018, está fechada temporariamente. Isso se deve a obras feitas na estrutura pela Zurich Airport Brasil, concessionária do terminal. Com isso, a rota de aproximação de aviões mudou.
Segundo a Zurich, a pista 02/20, que tem 2.058 metros, "passa por atividades pontuais de manutenção. São reparos programados pela concessionária, que visam manutenção preventiva".
As obras têm previsão para durar cerca de 10 dias. Neste período, as operações serão direcionadas para a estrutura mais antiga, a pista 06/24, que tem 1.750 metros. 
É por causa dessa mudança que a rota dos aviões acabou sendo alterada. Enquanto a pista nova tem aproximação feita pelo mar, para pousar na antiga os aviões descem em cima da cidade, passando por bairros como Jardim da Penha e República, entre outros.
A Zurich Airport informou que a mudança para a pista menor não traz nenhum impacto operacional, uma vez que ambas as pistas podem ser usadas de acordo com a necessidade da operação aeroportuária.
Obra na pista nova do aeroporto muda rota de aviões em Vitória

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