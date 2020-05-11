O que fazer com as contas e como renegociar contratos agora na crise

Pessoa agachada segurando o peso de um grande cartão de crédito nas costas Crédito: Arabson

Não deixe para amanhã as contas que precisam ser pagas hoje. Mesmo durante a pandemia do coronavírus , que mudou drasticamente a vida de todos, é importante lembrar que é preciso manter os boletos em dia. Mas, para ajudar nesse momento tão difícil, é bom ficar de olho em algumas dicas sobre o que pagar primeiro, quais contas tiveram prazo estendido e como renegociar os contratos.

Os serviços básicos (água, luz, gás e supermercado) precisam estar no topo da sua lista de prioridade. Na sequência vem os gastos com internet, telefone, cartão de crédito, cheque especial, empréstimos e financiamentos.

E, depois, aquelas cobranças que você pode pagar com um certo atraso, mas que não terão juros muito alto, como o IPTU e o IPVA. Mas é importante lembrar que não é para deixar de pagar, é para adiar, casos seja preciso.

As contas que puderem ser renegociadas devem, porém, é preciso prestar atenção nas condições que os bancos oferecem. Algumas vezes, trocar de dívida pode não ser muito vantajoso para o consumidor.

Agora é hora de analisar todas as despesas, fazer cortes de gastos e tentar projetar como se manter no azul nos próximos meses. A especialista em direito do consumidor Denize Izaita aconselha a priorizar as necessidades básicas, e adiar, ou melhor, renegociar o que for possível.

Se for adiar um pagamento, saiba primeiro quais os efeitos dessa decisão. Veja as taxas de juros que podem ser cobradas e se a melhor saída não seria renegociar a dívida, orienta.

O economista Mário Vasconcelo lembra da importância de manter o equilíbrio financeiro. Segundo ele, não adianta renegociar as dívidas e não segurar o freio em casa. "Se por um lado você economiza por não estar saindo para ir a festas ou fazer um churrasco, por exemplo, por outro a despesa com água, luz e alimentação aumenta. Por isso, é preciso de ter consciência e moderação", diz

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Para renegociar os contratos é preciso saber qual é o seu tipo e dívida (cartão de crédito, financiamento, empréstimo, conta de energia, etc). Dessa forma, será possível saber o que pode ser feito no seu caso (como listamos abaixo).

Em seguida, os especialistas apontam que é preciso saber quais são as suas atuais condições. Não vai adiantar postergar o prazo de pagamento e uma dívida se você não tiver como pagar ela mais adiante. Feito esse planejamento entre em contato com o banco ou pessoa responsável pelo débito e explique sua situação e o que pretende fazer.

A fase seguinte é analisar a proposta de negociação. Confira quais são as taxas de juros, se vai ter multa, se será assinado um novo contrato e se há alguma garantia exigida. Se estiver tudo "ok" você poderá fechar o negócio, mas lembre de ler todas as letrinhas miúdas para não acaber trocando uma situação ruim por outra pior.

Fique de olho na proposta de renegociação, para não acabar se enrrolando ainda mais Crédito: Pixabay

SERVIÇOS ESSENCIAIS

Conta de luz - EDP e Luz e Força Santa Maria

A postergação do prazo de pagamento está sendo analisada em uma ação conjunta entre as distribuidoras de energia de todo o país, por meio da Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee), a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e o Ministério de Minas e Energia (MME) para uma orientação única ao nível nacional e igual para todas as concessionárias de distribuição de energia elétrica, por ser tratar de um serviço de concessão federal. A Aneel proibiu o corte na luz de clientes inadimplentes por 90 dias.

Conta de água - Cesan

Os clientes que têm tarifa social não precisam pagar as contas dos meses de março e abril. Quem já tiver pago, será reembolsado automaticamente nas próximas faturas. Já aqueles que não têm tarifa social devem continuar pagando as faturas normalmente.

Internet e telefone

As operadoras de telefonia acordaram com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) que elas vão garantir a continuidade dos serviços. Essas empresas têm oferecido algumas alternativas para clientes em dificuldade financeira. Entre elas estão o parcelamento das faturas em aberto em até dez vezes, isenção de jurose multas e prazo extra de prestação do serviço a inadimplentes.

Aluguel e condomínio

Até o momento, a relação entre locatários, proprietários de imóveis para alugar e imobiliárias permanece da mesma forma. Com isso, as pessoas que alugam imóveis, residenciais ou comerciais, precisam manter os pagamentos em dia. Mas você pode tentar negociar diretamente com o seu locatário expondo a sua atual situação. Já no caso do pagamento do condomínio, a recomendação é manter em dia para garantir o pagamento dos funcionários.

Se organize: liste todas as suas despesas e quanto você tem de dinheiro Crédito: Pixabay

OUTROS SERVIÇOS

Planos de saúde

As operadoras de planos de saúde foram orientadas por suas associações a suspenderem o reajuste anual que seria realizado entre 1° de maio e 31 de julho. Já com relação aos inadimplentes, a rescisão de contrato individual e familiar pode ser feita apenas caso o atraso de pagamento seja por mais de 60 dias não consecutivos. Além disso, se o usuário estiver internado ele não pode ser excluído, mesmo passado o prazo legal.

Ensino particular - escolas e faculdades)

Com a impossibilidade das aulas funcionarem da forma tradicional, as escolas e faculdades estão oferecendo suporte on-line, com atividades e aulas, no lugar das presenciais. Porém, essa adaptação vem gerando debate e virado tema de projetos de lei em várias assembleias estaduais, e agora está em discussão no Senado. Os textos que querem disciplinar a modalidade defendem descontos lineares entre 30% e 50% sobre o valor a ser pago. Por outro lado, especialistas em defesa do consumidor e as instituições de ensino defendem que as negociações sejam realizadas caso a caso.

IPTU e IPVA

Você pode pagar esses impostos em cota única ou parcelar. Então, às vezes vale mais apena parcelar e do que deixar para pagar com alguns dias de atraso. Além disso, muitas prefeituras prorrogaram o prazo para o pagamento do IPTU, então vale a pena checar com o seu município. No caso do IPVA, o governo do Espírito Santo disse que não adiaria o início do calendário de pagamentos.

Academia e cursos livres

As pessoas que contrataram um pacote por meses em academias pode pedir cancelamento do contrato e suspensão do pagamento de mensalidades que estão para vencer. Também é possível solicitar o reembolso dos valores que foram pagos antecipadamente. O mesmo acontece com cursos livres, mas nesse caso, também é possível negociar a reposição de aulas e a postergação do contrato. Jã no casso dos cursos de idiomas, outra opção é a oferta do serviço on-line.

Eventos cancelados ou adiados

A medida provisória nº 948 do governo federal determinou que no caso de eventos, shows e de contratos com agência de viagem, se o cliente optar pela restituição do valor pago, o reembolso pode ser feito em um período de até 12 meses após o fim do estado de calamidade. Essa norma prevê ainda o pagamento de uma multa de até 20% e a retenção do valor da taxa de conveniência paga por ingressos. Existe ainda a opção, sem custo, de remarcar, ficar com crédito para uso em um ano e troca por outro evento.

Companhias aéreas

Um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que foi firmado entre as emrpesas aéreas e a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), garante, para quem comprou passagem para datas entre os dias 1º de março e 30 de junho deste ano, a possibilidade de remarcação sem cobrança adicional ou crédito do valor integral do bilhete, para usar em até 12 meses da data inicial do voo. É importante lembra que se optar pelo reembolso poderá ter parte do valor pago retido e o restante pago em até 12 meses, de acordo com a medida provisória nº 925.

Se planeje, para que as dívidas não virem um bola de neve Crédito: Pixabay

SERVIÇOS FINANCEIROS

Cartão de crédito e cheque especial

Por ter uma taxa de juro muito elevada, os especialistas aconselham a não atrasar essa dívida. Lembrando que realizar o pagamento mínimo não significa que você vai se livrar dos juros.

Dívidas com bancos

Diversos bancos abriram a possibilidade de prorrogação, por até 60 dias, dos vencimentos de dívidas de clientes pessoas físicas e micro e pequenas empresas para os contratos adimplentes. A concessão desse benefício vai depender da análise de cada banco.

É importante ficar atento as condições oferecidas pela instituição financeira e saber como ela vai se encaixar no seu orçamento. Muitas vezes, as condições para a postergação do pagamento inclui pagar mais juros, além de multa.

Empréstimo pessoal

Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander estão abertos a atender pedidos de prorrogação, por 60 dias, de vencimentos de dívidas de pessoas físicas e micro e pequenas empresas;

Essa medida vale para todos os contratos de crédito feitos pelo cliente com o banco, entretanto, não se estende às dívidas no cartão de crédito e cheque especial;

O consumidor deve entrar em contato com o seu banco para renegociar a dívida. Cada instituição irá definir o prazo e as condições dos novos pagamentos; Além disso, não é necessário ir presencialmente na agência bancária. O cliente poderá ligar para seu gerente e ainda usar os canais eletrônicos para entrar em contato com seu banco, como o atendimento telefônico e os meios digitais.



Financiamento imobiliário e financiamento de carro

É possível postergar a dívida por até dois meses;

Para pedir a prorrogação é preciso estar adimplente com o banco, exceto a Caixa que aceita até dois meses em atraso;

Clientes que estejam usando o saldo FGTS para o pagamento das prestações mensais não será possível solicitar a pausa pela Caixa;

Durante esse período de pausa é mantida a mesma taxa de juros, sem a cobrança de multa. Além disso, as parcelas não serão acumuladas. Dessa forma, o cliente fica dois meses sem pagar e depois o pagamento da prestação volta ao normal, com a adição dos meses que não foram pagos no final do financiamento;

Na Caixa, o serviço Pausa Estendida, que está sendo oferecido em caráter emergencial, pode ser acessado através do Aplicativo Habitação Caixa ou pelo telesserviço (telefones 3004-1105 para capitais ou 0800-726 0505 para demais cidades, opção 7 da URA, de segunda à sexta-feira, das 08h às 20h), exclusivamente para contratos habitacionais Pessoa Física;

Já para os contratos habitacionais com Pessoa Jurídica, o cliente precisará entrar em contato com seu gerente para formalizar a solicitação;

A partir do pedido feito, o banco irá efetivá-lo em até 48 horas, com a data retroativa do pedido. Ou seja, se você tiver prestações que vencem nesta semana irá conseguir pausá-las.

Capital de giro