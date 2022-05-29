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Realidade virtual

Metaverso: conheça os detalhes que unem o mundo real e o digital

Com essa tecnologia, o ambiente poderá ser acessado por meio de fones de ouvido, óculos, capacetes, luvas ou relógios conectados

Publicado em 29 de Maio de 2022 às 10:36

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

29 mai 2022 às 10:36
Você já experimentou um modelo de conexão à internet que vai além do toque no teclado, na tela do tablet ou do celular?
Se a resposta for não, saiba que isso poderá ser possível com o Metaverso. A ideia foi descrita pela primeira vez em 1992.

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