Mec Show: feira bate recorde e gera mais de R$ 123 milhões em negócios

Feira industrial Mecshow, no Pavilhão de Carapina, Serra Crédito: Ricardo Medeiros

Realizada na semana passada no Pavilhão de Carapina , na Serra , a Mec Show superou tanto o público como a estimativa de volume de negócios em relação à feira de inovação industrial realizada em 2022. Segundo a organização do evento, que ocorreu de 8 a 10 de agosto, visitaram a feira 18.494 pessoas, contra 15 mil do ano passado. Além disso, a estimativa é de que R$ 123 milhões em negócios foram gerados na feira, montante 20% superior ao ano passado.

Somente os fornecedores que participaram das 52 mesas de negociação montadas pelo Sebrae calculam R$ 93 milhões em negócios futuros. É o caso da Aspe Eventos Industriais, que já tem 10 visitas agendadas para os próximos dias para apresentação de projetos de construções modulares . “Se todos os projetos forem efetivamente realizados, podem somar de R$ 10 milhões a R$ 20 milhões para nossa empresa”, prevê Adriana Kemil, sócia proprietária da Aspe.

Marcos Milanez, diretor da Milanez&Milaneze, empresa realizadora da Mec Show, afirma que a feira atingiu o seu objetivo. “Apresentamos as últimas novidades de máquinas, equipamentos e serviços para indústria e realmente foi um sucesso. Ultrapassamos a marca de visitantes da última edição e também o volume de negócios, superando em 20% o ano anterior.”

"A indústria do Espírito Santo está aquecida e gerando muitas oportunidades para os fornecedores" Marcos Milanez - Diretor da Milanez&Milaneze, empresa realizadora da Mec Show

De acordo com Bruna Meriguette, coordenadora da feira, a Mec Show 2024 já está confirmada para os dias 6, 7 e 8 de agosto, no Pavilhão de Carapina.

“Temos lista de espera para a próxima edição. A perspectiva é abrir o terceiro pavilhão para atender a demanda da feira. Os expositores presentes este ano já querem renovar a participação e aumentar os tamanhos dos estandes. Já começamos a pensar nas estratégias.”

Para o coordenador técnico da feira, Durval Vieira de Freitas, a Mec Show 2023 se encerra com enorme satisfação.

“Nos três dias de feira, testemunhamos a convergência entre pessoas e tecnologias revolucionárias com soluções que estão moldando o futuro da indústria . Nossa visão de reunir os líderes do setor para compartilhar conhecimentos, explorar inovações e estabelecer conexões sólidas foi concretizada além de nossas expectativas. Através de painéis informativos e dinâmicos, os visitantes puderam absorver um panorama abrangente das tendências que estão redefinindo a forma como produzimos, operamos e colaboramos para o desenvolvimento das indústrias e, consequentemente, da economia local e nacional.”