Mec Show: feira bate recorde e gera mais de R$ 123 milhões em negócios

Realizada na semana passada no Pavilhão de Carapina, na Serra, a Mec Show superou tanto o público como a estimativa de volume de negócios em relação à feira de inovação industrial realizada em 2022. Segundo a organização do evento, que ocorreu de 8 a 10 de agosto, visitaram a feira 18.494 pessoas, contra 15 mil do ano passado. Além disso, a estimativa é de que R$ 123 milhões em negócios foram gerados na feira, montante 20% superior ao ano passado.
Somente os fornecedores que participaram das 52 mesas de negociação montadas pelo Sebrae calculam R$ 93 milhões em negócios futuros. É o caso da Aspe Eventos Industriais, que já tem 10 visitas agendadas para os próximos dias para apresentação de projetos de construções modulares. “Se todos os projetos forem efetivamente realizados, podem somar de R$ 10 milhões a R$ 20 milhões para nossa empresa”, prevê Adriana Kemil, sócia proprietária da Aspe.
Marcos Milanez, diretor da Milanez&Milaneze, empresa realizadora da Mec Show, afirma que a feira atingiu o seu objetivo. “Apresentamos as últimas novidades de máquinas, equipamentos e serviços para indústria e realmente foi um sucesso. Ultrapassamos a marca de visitantes da última edição e também o volume de negócios, superando em 20% o ano anterior.”
"A indústria do Espírito Santo está aquecida e gerando muitas oportunidades para os fornecedores"
De acordo com Bruna Meriguette, coordenadora da feira, a Mec Show 2024 já está confirmada para os dias 6, 7 e 8 de agosto, no Pavilhão de Carapina.
“Temos lista de espera para a próxima edição. A perspectiva é abrir o terceiro pavilhão para atender a demanda da feira. Os expositores presentes este ano já querem renovar a participação e aumentar os tamanhos dos estandes. Já começamos a pensar nas estratégias.”
Para o coordenador técnico da feira, Durval Vieira de Freitas, a Mec Show 2023 se encerra com enorme satisfação.
“Nos três dias de feira, testemunhamos a convergência entre pessoas e tecnologias revolucionárias com soluções que estão moldando o futuro da indústria. Nossa visão de reunir os líderes do setor para compartilhar conhecimentos, explorar inovações e estabelecer conexões sólidas foi concretizada além de nossas expectativas. Através de painéis informativos e dinâmicos, os visitantes puderam absorver um panorama abrangente das tendências que estão redefinindo a forma como produzimos, operamos e colaboramos para o desenvolvimento das indústrias e, consequentemente, da economia local e nacional.”
Mec Show feira bate recorde e gera mais de R$ 123 milhões em negócios