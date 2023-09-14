Mãe discriminada em entrevista consegue vaga de emprego em Cariacica

Ela já atuava no local cobrindo atestado médico e férias de outras funcionárias e, com o surgimento de uma vaga, foi convidada para ser efetivada. Nesta semana, a administradora já estava desempenhando a função de forma temporária. O contrato de trabalho começa oficialmente na próxima segunda-feira (18), das 9h às 17h.

“Uma das funcionárias está se desligando e a dona me convidou para ficar no lugar dela, porque já estou acostumada com o sistema. Vou ocupar um cargo na recepção, que é a função que desempenhava, apesar de não ser área que estava buscando”, conta Samara.

Samara Braga foi discriminada em entrevista de emprego por ser mãe Crédito: Acervo pessoal

A administradora comenta que a contratação não teve a ver com a repercussão do caso divulgado por ela. Mesmo sendo efetivada na clínica, Samara ressalta que não vai deixar de produzir pudins e bolos.

“A produção de doces é uma renda extra para mim. Agradeço o apoio que recebi desde a publicação que fiz no Linkedin. Recebi diversos relatos de mulheres que também passaram por esse tipo de situação.”

Entenda o caso

Samara sofreu discriminação por ser mãe durante uma entrevista de emprego no Espírito Santo. Indignada com a situação, ela, que é formada em Administração, viralizou nas redes sociais após compartilhar a conversa que teve com o recrutador. Entre as declarações, o homem disse: “Sempre difícil contratar quem tem filhos”.

“Isso aconteceu comigo e ainda estou sem acreditar que exista profissional assim. Muito se fala de como se comportar em entrevista, mas nada se diz sobre o comportamento do recrutador com a gente. Fiquei tão indignada que resolvi compartilhar o caso, para servir de alerta a outras mulheres. Esta não foi a primeira vez que sofri preconceito em um processo seletivo”, desabafou.

Samara mora em Cariacica e estava desempregada havia dois meses e utilizava o Linkedin como uma ferramenta de recolocação profissional. A postagem teve mais de 27 mil curtidas, quase 4 mil comentários e mais de 400 compartilhamentos.

O caso aconteceu no início do mês de setembro, quando ela estava concorrendo a uma vaga na área de recursos humanos. Para ter uma renda extra, a candidata produz bolos e pudins para vender.