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Livraria Leitura abre megaloja em Vila Velha com 30 mil produtos

Com área de 620 metros quadrados e mix de produtos, rede inaugura quarta loja no Espírito Santo nesta sexta (19), no Shopping Vila Velha
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

18 abr 2024 às 19:06

Publicado em 18 de Abril de 2024 às 19:06

Livraria Leitura no Shopping Vila Velha
Livraria Leitura no Shopping Vila Velha Crédito: Divulgação
A megaloja da Leitura no Shopping Vila Velha vai ser inaugurada nesta sexta-feira (19), às 14 horas. Com 600 metros quadrados distribuídos em dois pisos, a loja será a quarta da rede no Espírito Santo e a 116ª no país e vai ocupar parte da área onde até o início do ano passado ficava a Tok&Stok.
A megastore da Leitura no Shopping Vila Velha será a segunda maior do Estado, sendo um pouco menor que a do Shopping Vitória. A rede também tem lojas nos shoppings Praia da Costa e Shopping Mestre Álvaro. A livraria também vem ocupar um espaço no segmento do centro de compras que estava ocioso desde julho do ano passado, com a saída da Saraiva.

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Com mix de produtos que vai de livros a papelaria, passando por presentes e espaço geek, a loja vai oferecer aos clientes cerca de 30 mil itens. Segundo Elcimar Moreira, gerente da Leitura do Shopping Vila Velha, a livraria está sendo preparada para que os frequentadores se sintam à vontade e curtam o espaço aconchegante para escolher livros.
"Estamos preparando espaço aconchegante com bancos para os clientes e também temos uma área especial para os livros infantis, para receber os futuros leitores", detalha.
Livraria Leitura no Shopping Vila Velha
Livraria Leitura no Shopping Vila Velha Crédito: Divulgação
O gerente afirmou que a loja vai abrir com 19 funcionários, mas a previsão é preencher mais vagas. "Estamos aceitando currículos para atendente e auxiliar de loja", cita. 

Espaço para experiência

Para o superintendente do Shopping Vila Velha, Luiz Felipe Peixoto Andrade, a chegada da Leitura é importante para suprir a lacuna deixada pela saída da Saraiva e importante também para contribuir para o mix do centro comercial.
"Ficamos muito carentes do segmento de livraria. Mesmo com a digitalização, o cliente ainda procura e tem apego pelo livro físico. Uma loja como essa é importante para proporcionar experiência", detalha. 
O Shopping Vila Velha é, em área bruta locável, o maior do Espírito Santo, com 71 mil m². O centro comercial possui 20 lojas âncoras e 16 megalojas.

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