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Documento obrigatório

Licenciamento de veículos vence a partir desta segunda-feira (11) no ES

O calendário, que se estende até o dia 28, conforme o número final da placa, é válido para motoristas que optaram pelo parcelamento do IPVA, e acompanha o prazo de vencimento da quarta cota do tributo
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

10 jul 2022 às 14:25

Publicado em 10 de Julho de 2022 às 14:25

Data: 05/01/2020 - ES - Vitória - Sede do Detran - Editoria: Cidades - Ricardo Medeiros - GZ
Sede do Detran Crédito: Ricardo Medeiros
Licenciamento de veículos vence a partir desta segunda-feira (11) no ES
Motoristas que ainda não pagaram o licenciamento anual do veículo devem ficar atentos ao prazo máximo para quitar o documento obrigatório, que se inicia nesta segunda-feira (11), quando vence o débito referente aos veículos com placa final 1.
calendário, que se estende até o dia 28, conforme o número final da placa, é válido para motoristas que optaram pelo parcelamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e acompanha o prazo de vencimento da quarta cota do tributo.
Para pagar o documento, também é preciso quitar as multas em aberto, que, caso existam, serão incluídas no valor a pagar.

COMO PAGAR

Para realizar o pagamento, os motoristas devem entrar no site do Detran-ES, preencher os dados e fazer o download do Documento Único de Arrecadação (DUA).
Para pagar, entretanto, não é necessário imprimir o documento. Os usuários de internet banking podem fazer a leitura do código de barras ou digitar. É possível também digitar o código gerado em um equipamento de autoatendimento do banco de sua preferência.

Correção

11/07/2022 - 11:57
A primeira versão desta matéria estava com o link errado para o site do Detran-ES. O link correto ( https://detran.es.gov.br/ ) foi inserido. 

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