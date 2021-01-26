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Leilão da PRF no ES oferece 853 carros e motos a partir de R$ 400

Serão vendidos veículos próprios e de terceiros que estão retidos ou abandonados há mais de 60 dias em alguma das unidades da PRF no Espírito Santo
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

26 jan 2021 às 15:17

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 15:17

Carro FORD/ECOSPORT XLS1.6FLEX é um dos veículos em leilão pela PRF no ES
Carro Ford Ecosport 1.6 Flex é um dos veículos em leilão pela PRF no ES Crédito: Divulgação/PRF
A Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Espírito Santo colocou em leilão 853 carros e motos com lances mínimos a partir de R$ 400. A primeira fase do processo recebe lances até esta quinta-feira (28), exclusivamente pela internet. Já o prazo para visitação dos lotes termina nesta quarta (27), às 17h.
São veículos próprios e de terceiros classificados como documentáveis (recuperáveis) e sucatas aproveitáveis. Há ainda outros bens que estão retidos, abandonados ou que, por algum outro motivo, estão há mais de 60 dias em alguma das unidades da PRF no Estado, que são a sede, em Vitória, e os pátios de Viana, Ibatiba e Serra.
O menor lance mínimo é por reboques com fabricação entre 1987 e 2015, a partir de R$ 400. Também há opções de motocicletas com lances a partir de R$ 544 – que é o caso da moto Sundown/Hunter 90 2006.

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O maior lance mínimo é por um carro Mercedes Benz C180, de 2015, ofertado a partir de R$ 36.800.
Há ainda outros veículos como uma caminhonete Fiat/Strada Working, de 2013, a partir de R$ 10.400, um Fiat Uno Mille com lance mínimo de R$ 1.855, um Ford Ecosport 1.6 Flex, com lance mínimo de R$ 8.943, e uma moto Honda NXR160 Bros a partir de R$ 3.989.
Os lances podem ser feitos pelo site da Vix Leilões, por onde também é possível ver fotos de cada lote ofertado e ter acesso ao edital do leilão.

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