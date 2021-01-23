Detran realiza leilão de carros e motos com lances a partir de R$ 200 Crédito: Divulgação/Detran

Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) vai leiloar, no dia 4 de fevereiro, 400 lotes de veículos, entre carros e motos, por lances a partir de R$ 200. O pregão, que será realizado pela internet, terá como critério de julgamento o maior lance.

Segundo o órgão, tratam-se de veículos que foram removidos e apreendidos em depósitos, sob a guarda do Detran, após infrações de trânsito, e que não foram procurados ou reclamados por seus respectivos proprietários dentro do prazo estabelecido por lei.

Entre as opções de carros há, por exemplo, um Toyota Corolla ALTIS20FX, modelo 2011/2012; um Honda Civic LXR, modelo 2013/2014; e um Ford Ka 2006/2007. Em relação às motos, há alternativas como Honda CG 125 FAN, de 2011/2012; Honda Biz 125 KS, modelo de 2006, entre outros.

Interessados em arrematar algum dos veículos deverão realizar seus lances, exclusivamente no portal Gestão de Leilões (clique aqui) , onde há informações mais detalhadas sobre cada lote do leilão e a possibilidade de visitação virtual.

O órgão esclareceu ainda que, em caso de dúvida, o cidadão pode entrar em contato com o setor responsável pelo e-mail contato@gestãodeleiloes.com.br ou telefone (27) 3145-6666.

ALERTA SOBRE LEILÕES FALSOS

Com a popularização de leilões eletrônicos, tem crescido também o número de sites falsos, que imitam um leilão verdadeiro a fim de obter dinheiro e informações pessoais dos consumidores.