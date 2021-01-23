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Detran realiza leilão de carros e motos com lances a partir de R$ 200

Pregão eletrônico será realizado no dia 4 de fevereiro e interessados já podem oferecer lances por meio de site oficial
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

23 jan 2021 às 16:39

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 16:39

Detran-ES realiza leilão com lances a partir de R$ 200
Detran realiza leilão de carros e motos com lances a partir de R$ 200 Crédito: Divulgação/Detran
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) vai leiloar, no dia 4 de fevereiro, 400 lotes de veículos, entre carros e motos, por lances a partir de R$ 200. O pregão, que será realizado pela internet, terá como critério de julgamento o maior lance.
Segundo o órgão, tratam-se de veículos que foram removidos e apreendidos em depósitos, sob a guarda do Detran, após infrações de trânsito, e que não foram procurados ou reclamados por seus respectivos proprietários dentro do prazo estabelecido por lei.

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Entre as opções de carros há, por exemplo, um Toyota Corolla ALTIS20FX, modelo 2011/2012; um Honda Civic LXR, modelo 2013/2014; e um Ford Ka 2006/2007. Em relação às motos, há alternativas como Honda CG 125 FAN, de 2011/2012; Honda Biz 125 KS, modelo de 2006, entre outros.
Interessados em arrematar algum dos veículos deverão realizar seus lances, exclusivamente no portal Gestão de Leilões (clique aqui), onde há informações mais detalhadas sobre cada lote do leilão e a possibilidade de visitação virtual.
Também há a opção de averiguar os veículos presencialmente. Neste caso, o interessado deverá realizar agendamento por meio do site do próprio órgão (clique aqui). Os lotes encontram-se no Pátio Central do Detran-ES, em Campinho da Serra I, na Serra.
O órgão esclareceu ainda que, em caso de dúvida, o cidadão pode entrar em contato com o setor responsável pelo e-mail contato@gestãodeleiloes.com.br ou telefone (27) 3145-6666.

ALERTA SOBRE LEILÕES FALSOS

Com a popularização de leilões eletrônicos, tem crescido também o número de sites falsos, que imitam um leilão verdadeiro a fim de obter dinheiro e informações pessoais dos consumidores.
Diante disso, o Detran ressaltou que todos os leilões eletrônicos que realiza podem ser consultados no site do órgão, na área de Editais de Leilão de Veículos. O departamento também orienta que o cidadão que tiver interesse em adquirir um veículo dessa forma deve acessar a página oficial do órgão antes de fornecer quaisquer dados pessoais ou efetuar pagamentos.

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