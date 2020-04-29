Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Manual do consumidor

Internet lenta: passo a passo para medir a velocidade da conexão

Saiba como colher provas de que a operadora está entregando menos do que o plano contratado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 10:41

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 10:41

Aprenda a consultar vagas de emprego do Sine pela internet.
Saber qual a velocidade da internet que foi contratada e qual está sendo entregue é importante Crédito: Alexey Tulenkov (Freepik)
Quem precisa ficar em casa e passar várias horas conectado já deve ter percebido que a conexão está mais lenta, instável ou caindo. A Gazeta montou um passo a passo para você poder testar a velocidade da internet e saber se o pacote contratado está mesmo sendo entregues.
O primeiro passo é checar se o seu computador ou dispositivo móvel está conectado a internet. Você pode testar a rede de Wi-Fi, cabo, 3G ou 4G usando algum dos sites que vamos listar.

Veja Também

Como está a qualidade da sua internet durante o isolamento social?

SPEEDTEST 

No site SpeedTest da Ookla (clique aqui para acessar) é possível testar a velocidade de acesso a um servidor que você escolher ou deixar que ele selecione o servidor ideal para o teste. 

Veja Também

Home office e famílias em casa revelam falhas no serviço de internet

Para testar a velocidade da internet:
  • Clique no botão "Iniciar" no centro da tela;
  • Um medidor vai aparecer na tela e executar uma "varredura" na rede;
  • O painel vai mostrar: o tempo de resposta do Ping (comando utilizado para medição de conexão entre equipamentos) e as velocidades de download e upload.
SpeedTest
SpeedTest Crédito: Reprodução/site

Veja Também

Dobra número de consumidores que fazem compra de supermercado pela internet

FAST

Outro site em que é possível medir a velocidade da internet é o Fast (acesse clicando aqui), um site da Netflix . No caso dele, basta acessar o link que ele automaticamente começa a testar a velocidade da sua internet. Para ver outros dados basta clicar no botão "mais informações".
Fast
Fast Crédito: Reprodução/site

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Nova geração do Toyota RAV4 vem direto do Japão com motorização híbrida de 239 cv
Imagem de destaque
Associação critica afastamento de colegas de PM que matou casal em Cariacica
Imagem de destaque
Alemanha cria mecanismo de busca para saber se ancestrais eram nazistas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados