Internet lenta: passo a passo para medir a velocidade da conexão

Quem precisa ficar em casa e passar várias horas conectado já deve ter percebido que a conexão está mais lenta, instável ou caindo. A Gazeta montou um passo a passo para você poder testar a velocidade da internet e saber se o pacote contratado está mesmo sendo entregues.
O primeiro passo é checar se o seu computador ou dispositivo móvel está conectado a internet. Você pode testar a rede de Wi-Fi, cabo, 3G ou 4G usando algum dos sites que vamos listar.
SPEEDTEST
No site SpeedTest da Ookla (clique aqui para acessar) é possível testar a velocidade de acesso a um servidor que você escolher ou deixar que ele selecione o servidor ideal para o teste.
Para testar a velocidade da internet:
- Clique no botão "Iniciar" no centro da tela;
- Um medidor vai aparecer na tela e executar uma "varredura" na rede;
- O painel vai mostrar: o tempo de resposta do Ping (comando utilizado para medição de conexão entre equipamentos) e as velocidades de download e upload.
FAST
Outro site em que é possível medir a velocidade da internet é o Fast (acesse clicando aqui), um site da Netflix . No caso dele, basta acessar o link que ele automaticamente começa a testar a velocidade da sua internet. Para ver outros dados basta clicar no botão "mais informações".