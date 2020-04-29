Internet lenta: passo a passo para medir a velocidade da conexão

Saber qual a velocidade da internet que foi contratada e qual está sendo entregue é importante

Quem precisa ficar em casa e passar várias horas conectado já deve ter percebido que a conexão está mais lenta, instável ou caindo. A Gazeta montou um passo a passo para você poder testar a velocidade da internet e saber se o pacote contratado está mesmo sendo entregues.