INSS prorroga atendimento remoto até o dia 10 de julho

Atividades presenciais no INSS serão retomadas gradualmente Crédito: Fábio Vicentini

O atendimento remoto aos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi prorrogado até o dia 10 de julho. A portaria que normatiza a prorrogação será publicada no Diário Oficial da União (DOU) da próxima segunda-feira (22). O retorno gradual do atendimento presencial nas agências está previsto para 13 de julho.

A nova decisão detalhará ainda diretrizes e protocolos que precisam ser implementados pelo INSS para que os clientes sejam atendidos com segurança e conforto nas unidades. Segundo o INSS, as medidas visam a proteção da coletividade durante o período de enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente da pandemia do coronavírus (COVID-19).

Com a reabertura gradual, serão priorizados, nesta primeira fase, serviços de perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional. O retorno destes serviços visa dar celeridade aos processos, uma vez que precisam essencialmente do atendimento presencial.

ATENDIMENTO AGENDADO

Vale destacar que, para qualquer um destes serviços, o segurado deve realizar o agendamento pelo Meu INSS ( gov.br/meuinss , site e aplicativo) ou pelo telefone 135.

Já os segurados sem agendamento não serão atendidos nas agências, para evitar aglomerações, conforme determinações do Ministério da Saúde.

DEMAIS SERVIÇOS

Os serviços que não estarão disponíveis de forma presencial neste primeiro momento continuam pelos canais remotos, o Meu INSS ( clique aqui ) e telefone 135. Além disso, o regime de plantão para tirar dúvidas continua enquanto o atendimento presencial não for totalmente retomado, de modo a continuar prestando serviço de qualidade aos cidadãos que têm dúvidas em relação a serviços e benefício.

SITE E APLICATIVO MEU INSS

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