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Pandemia

INSS prorroga atendimento remoto até o dia 10 de julho

Segurados podem acessar serviços e pedir benefícios pelo Meu INSS e no telefone 135. O retorno gradual do atendimento presencial nas agências está previsto para 13 de julho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2020 às 17:28

Publicado em 19 de Junho de 2020 às 17:28

Data: 18/10/2019 - ES - Vitória - Fachada do INSS, na Av. Beira-Mar- Editoria: Cidades
Atividades presenciais no INSS serão retomadas gradualmente Crédito: Fábio Vicentini
O atendimento remoto aos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi prorrogado até o dia 10 de julho. A portaria que normatiza a prorrogação será publicada no Diário Oficial da União (DOU) da próxima segunda-feira (22). O retorno gradual do atendimento presencial nas agências está previsto para 13 de julho.
Em uma portaria anterior, do dia 22 de maio, consta que o INSS funcionaria de forma online até o dia 19 de junho. Porém, com o avanço da pandemia do coronavírus, o instituto prorrogou o prazo. 
A nova decisão detalhará ainda diretrizes e protocolos que precisam ser implementados pelo INSS para que os clientes sejam atendidos com segurança e conforto nas unidades. Segundo o INSS, as medidas visam a proteção da coletividade durante o período de enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente da pandemia do coronavírus (COVID-19).
Com a reabertura gradual, serão priorizados, nesta primeira fase, serviços de perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional. O retorno destes serviços visa dar celeridade aos processos, uma vez que precisam essencialmente do atendimento presencial.

ATENDIMENTO AGENDADO

Vale destacar que, para qualquer um destes serviços, o segurado deve realizar o agendamento pelo Meu INSS (gov.br/meuinss, site e aplicativo) ou pelo telefone 135.

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Já os segurados sem agendamento não serão atendidos nas agências, para evitar aglomerações, conforme determinações do Ministério da Saúde.

DEMAIS SERVIÇOS

Os serviços que não estarão disponíveis de forma presencial neste primeiro momento continuam pelos canais remotos, o Meu INSS (clique aqui) e telefone 135. Além disso, o regime de plantão para tirar dúvidas continua enquanto o atendimento presencial não for totalmente retomado, de modo a continuar prestando serviço de qualidade aos cidadãos que têm dúvidas em relação a serviços e benefício.

SITE E APLICATIVO MEU INSS

Se você tem alguma dúvida de como acessar o Meu INSS (site e aplicativo), agora tem todas as informações disponíveis sobre o serviço em um único lugar. Para saber como gerar sua senha, além de aprender a solicitar serviços e benefícios, basta clicar aqui conhecer conteúdos didáticos e explicativos que ajudarão a ter acesso ao INSS sem sair de casa.
O Meu INSS foi criado para proporcionar mais facilidade, conforto e segurança ao cidadão que busca por serviços e benefícios previdenciários ou assistenciais. Pode ser acessado pela internet do seu computador ou pelo seu próprio telefone celular (Android e IOS). Estão disponíveis mais de 90 serviços oferecidos pelo INSS.

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