Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Prévia mostra queda de 9,73% no PIB devido ao efeito coronavírus
Crise econômica

Prévia mostra queda de 9,73% no PIB devido ao efeito coronavírus

Índice de Atividade do Banco Central, que avalia o comportamento da economia, atingiu o menor nível desde outubro de 2006
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2020 às 12:22

Publicado em 18 de Junho de 2020 às 12:22

Coronavírus está trazendo impactos à economia
Coronavírus está trazendo impactos à economia Crédito: Freepik
A pandemia do novo coronavírus voltou a pressionar a atividade econômica em abril, o segundo mês de isolamento social no Brasil. O Banco Central informou nesta quinta-feira que seu Índice de Atividade (IBC-Br) despencou 9,73% em abril ante março, na série já livre de influências sazonais. Em março, o recuo havia sido de 6,16% (dado revisado).
Os efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre a economia, apesar de percebidos em fevereiro, se intensificaram em todo o mundo a partir de março. Para conter o número de mortos, o Brasil adotou o isolamento social em boa parte do território, o que impactou a atividade econômica nos últimos meses.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Exportação e produção de commodities provocaram queda do PIB do ES

PIB do ES cai 1,2% no primeiro trimestre de 2020 puxado pela indústria

Novo surto global pode derrubar PIB do Brasil em até 9,1%, diz OCDE

Banco Mundial projeta queda de 8% no PIB do Brasil em 2020

De março para abril, o índice de atividade calculado pelo BC passou de 131,05 pontos para 118,30 pontos na série dessazonalizada. Este é o menor valor desde outubro de 2006 (117,99 pontos).
A baixa do IBC-Br ficou dentro do intervalo projetado pelos analistas do mercado financeiro consultados pelo Broadcast Projeções, que esperavam resultado entre -16,00% e -8,40% (mediana em -10,24%).
Na comparação entre os meses de abril de 2020 e abril de 2019, houve baixa de 15,09% na série sem ajustes sazonais. Esta série encerrou com o IBC-Br em 117,89 pontos em abril. Este é o pior resultado para meses de abril desde 2006 (112,61 pontos).
O indicador de abril de 2020 ante o mesmo mês de 2019 mostrou desempenho em linha com o apontado pela mediana (-15,00%) das previsões de analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Broadcast Projeções (-20,80% a -13,10% de intervalo).
Conhecido como uma espécie de "prévia do BC para o PIB", o IBC-Br serve mais precisamente como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses. A projeção atual do BC para a atividade doméstica em 2020 é de variação zero. Este cálculo, no entanto, está defasado, como vem reconhecendo o próprio BC. No dia 25, a instituição divulgará uma nova estimativa por meio do Relatório Trimestral de Inflação (RTI).
No Relatório de Mercado Focus divulgado pelo BC na última segunda-feira, a projeção é de queda de 6,51% do PIB em 2020. O Focus reúne as projeções dos economistas do mercado financeiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027
Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados