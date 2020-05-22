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Segurança para população

INSS decide manter agências fechadas até 19 de junho

A medida visa a proteção da população durante o período de enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 14:17

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 14:17

Agência do INSS: pessoas na fila para conhecer seus direitos previdenciários
Agência do INSS: pessoas na fila para conhecer seus direitos previdenciários Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
Os postos de atendimento aos segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) permanecerão fechados ao público até 19 de junho, segundo portaria publicada nesta sexta-feira (22) no Diário Oficial da União
A medida, segundo a publicação, visa a proteção da população durante o período de enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus.
Durante esse período, o atendimento seguirá sendo prestado pela internet, por meio do Meu INSS, ou pelo telefone 135.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Os casos que dependem de perícia médica serão analisados sem a perícia presencial.
Em vez disso, será necessário que o segurado anexe o atestado médico pelo portal ou aplicativo Meu INSS.
Antes da conclusão da análise, o instituto vai antecipar parte do benefício, no valor de um salário mínimo (R$ 1.045).
Os postos do órgão federal responsável por conceder e pagar aposentadorias e pensões fecharam suas portas oficialmente em 23 de março. Em São Paulo, as unidades estão fechadas desde 19 de março.

MEU INSS

Dúvidas sobre como acessar o Meu INSS, gerar senha e solicitar serviços e benefícios podem ser tiradas na página oficial do INSS.
Para acessar, clique aqui ou utilize o link: https://www.inss.gov.br/servicos-do-inss/meu-inss/.
Para ir direto para o Meu INSS basta digitar o endereço gov.br/meuinss no navegador do computador ou instalar o aplicativo Meu INSS no seu celular gratuitamente.

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