INSS: primeira parcela do 13º será depositada a partir desta sexta

Serão pagos R$ 430 milhões aos beneficiários Crédito: Thinkstock



Cerca de 574 mil aposentados e pensionistas do Espírito Santo começam a receber a primeira parcela do 13º salário a partir desta sexta-feira (24). O depósito será realizado até 8 de maio, conforme a tabela de pagamento da Caixa Econômica Federal.

Para aqueles que recebem um salário mínimo, o depósito da antecipação será feito entre os dias 24 de abril e 08 de maio, de acordo com o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador. Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados entre os dias 4 e 8 de maio.

O pagamento da primeira parcela do 13º deve injetar R$ 430 milhões na economia do Espírito Santo. Em todo o país, 30,7 milhões de beneficiários receberão o adiantamento, o equivalente a R$ 23,7 bilhões. Nesta primeira parcela, é realizado o desconto Imposto de Renda proporcional.



Por lei, tem direito ao 13º quem, durante o ano, recebeu benefício previdenciário de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. Na hipótese de interrupção do benefício antes de 31 de dezembro de 2020, será pago o valor proporcional do abono anual ao beneficiário.