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Dinheiro antecipado

INSS: primeira parcela do 13º será depositada a partir desta sexta

Ao todo, 574 mil aposentados e pensionistas do Espírito Santo terão direito ao adiantamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 16:34

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 16:34

Governo prevê salário mínimo de R$ 1.039,00 em 2020
Serão pagos R$ 430 milhões aos beneficiários Crédito: Thinkstock
Cerca de 574 mil aposentados e pensionistas do Espírito Santo começam a receber a primeira parcela do 13º salário a partir desta sexta-feira (24). O depósito será realizado até 8 de maio, conforme a tabela de pagamento da Caixa Econômica Federal.
Para aqueles que recebem um salário mínimo, o depósito da antecipação será feito entre os dias 24 de abril e 08 de maio, de acordo com o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador. Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados entre os dias 4 e 8 de maio.

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O pagamento da primeira parcela do 13º deve injetar R$ 430 milhões na economia do Espírito Santo. Em todo o país, 30,7 milhões de beneficiários receberão o adiantamento, o equivalente a R$ 23,7 bilhões. Nesta primeira parcela, é realizado o desconto Imposto de Renda proporcional.
Por lei, tem direito ao 13º quem, durante o ano, recebeu benefício previdenciário de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. Na hipótese de interrupção do benefício antes de 31 de dezembro de 2020, será pago o valor proporcional do abono anual ao beneficiário.

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Aqueles que recebem benefícios assistenciais (Benefício de Prestação Continuada, o BPC, e Renda Mensal Vitalícia) não têm direito ao depósito de 13º.

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