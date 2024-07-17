Greve no INSS: saiba quais serviços e agências funcionam no ES

Prédio do INSS na Avenida Beira-Mar, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Segundo o órgão, todas as 29 agências do Estado estão em funcionamento e não há impacto diante do movimento grevista anunciado pelos servidores que, até o momento, não paralisaram as atividades. Ainda de acordo com o INSS, em caso de paralisação, mais de 100 serviços podem ser realizados de forma on-line, sem a necessidade de comparecimento a alguma agência.

“Os serviços podem ser realizados pela plataforma Meu INSS, que tem versão para celular (app), pelo site gov.br/meuinss pela Central de Atendimento 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h”, informou o instituto, sinalizando que os serviços citados incluem requerimentos e solicitações de auxílio por incapacidade temporária.

“O INSS orienta aos segurados e seguradas o uso do Atesmed (serviço de análise documental remota) nos casos de atendimento pericial visando auxílio-doença com afastamento de até 180 dias. Nos casos de perícia médica já marcada para benefício por incapacidade temporária o segurado será orientado a pedir conversão de agendamento de perícia para Atestmed”, complementou o órgão da previdência, esclarecendo que, para os demais casos, a orientação será voltada para reagendamento do atendimento pelo telefone 135 ou pelo Meu INSS.

A greve

Além disso, entre os tópicos, o Sindprev-ES pede incorporação das gratificações, jornada de 30 horas semanais, fim do teletrabalho e opções para trabalho remoto ou presencial, entre outras melhorias nas condições de trabalho.

Segundo o sindicato, o movimento grevista acompanha a Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social (Fenasps), que, no sábado (13), após assembleia com 120 representantes de 14 Estados, deliberou pelo movimento nacional de paralisação.

Na tarde de terça-feira, os diretores da Fenasps se reuniram com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) para discutir sobre as reivindicações. Segundo a federação, houve avanço nas conversas com o ministério, mas alguns pontos ainda precisam de esclarecimento.

“Inicialmente, o governo falava em colocar todo o reajuste, que era de 9% mais 5%, totalmente no vencimento básico, extinguindo a gratificação de atividade executiva (GAE). Essa proposta foi refutada pela federação, e o governo recuou, o que nós avaliamos como um avanço”, disse Cristiano Machado, diretor da Fenasps, em comunicado nas redes sociais.