Servidores do INSS anunciam greve por tempo indeterminado no ES

Os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
e dos ministérios do Trabalho e da Saúde no Espírito Santo entraram em greve por tempo indeterminado. O anúncio da paralisação foi feito na manhã desta terça-feira (16), após o movimento ter sido aprovado em assembleia geral no último sábado (13).
De acordo com o Sindprev-ES, que representa a categoria, entre as reivindicações feitas diante do governo federal
, a base pede recomposição das perdas salariais, reestruturação de carreiras, cumprimento do acordo de greves anteriores, reconhecimento como carreira de Estado e nível superior para concursos.
Além disso, entre os tópicos, o Sindprev-ES pede incorporação das gratificações, jornada de 30 horas semanais, fim do teletrabalho e opções para trabalho remoto ou presencial, entre outras melhorias nas condições de trabalho.
Segundo o sindicato, o movimento grevista acompanha a Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social (Fenasps), que, no sábado (13), após assembleia com 120 representantes de 14 Estados, deliberou pelo movimento nacional de paralisação.