Golpe do boleto está mais sofisticado: saiba não cair nesta cilada

O especialista explica que os estelionatários oferecem a renegociação de supostas dívidas atraindo mais vítimas para o gop Crédito: Vojtech Okenka/ Pexels

CBN e a Tecnologia, da Você se lembra do golpe do boleto? A princípio, criminosos invadiam sistemas de empresas e enviavam boletos adulterados para os clientes pagarem. Porém, o golpe foi repaginado e está mais sofisticado. Se aproveitando do vazamento de dados das vítimas, os estelionatários oferecem a renegociação de supostas dívidas através de sites falsos criados de forma convincente. Gilberto Sudré, comentarista do quado, da CBN Vitória , explica como identificar o golpe e não cair nesta cilada.

Segundo o especialista, na primeira versão do golpe o vírus infectava máquinas de computadores e, durante a emissão do boleto, o vírus alterava a linha digitável, ou seja, a representação numérica do código de barras. No momento do pagamento do valor da conta, ocorria a transferência para uma conta diferente.

Entretanto, o tempo passou e o golpe se modernizou. De acordo com Gilberto, atualmente, são utilizadas informações de vazamentos de dados e, a partir disso, os golpistas conseguem entrar em sites que têm a emissão de segunda via do boleto, onde é possível obter — utilizando algum tipo de robô ou acesso — a emissão da nova via do boleto de um indivíduo.

“É enviado o boleto adulterado para a vítima, alegando que foi identificado um erro no documento, propondo até mesmo um novo valor no pagamento. O boleto parece verdadeiro, pois foi emitido na segunda via oficial da loja ou prestador de serviço, entretanto adulterado em sua linha de pagamento. Quando o usuário vai fazer o pagamento, o valor vai para outra conta e a cobrança verdadeira não é debitada”, explica Sudré.

Ainda segundo o especialista, muitas pessoas acabam caindo de maneira inocente por receberem uma cobrança de pagamento de serviços e lojas às quais são comumente frequentadas, não deixando dúvidas quanto à cobrança. "São vários truques para atrair a vítima, que vão desde a manipulação do código de barras do documento até a criação de páginas falsas com descontos e renegociação de supostas dívidas", destaca. Mesmo assim, Gilberto Sudré dá dicas para que os consumidores fiquem atentos a esse golpe.

VEJA AS DICAS PARA NÃO CAIR NO GOLPE DO BOLETO: