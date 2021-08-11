Golpe do boleto está mais sofisticado: saiba não cair nesta cilada

Você se lembra do golpe do boleto? A princípio, criminosos invadiam sistemas de empresas e enviavam boletos adulterados para os clientes pagarem. Porém, o golpe foi repaginado e está mais sofisticado. Se aproveitando do vazamento de dados das vítimas, os estelionatários oferecem a renegociação de supostas dívidas através de sites falsos criados de forma convincente. Gilberto Sudré, comentarista do quado CBN e a Tecnologia, da CBN Vitória, explica como identificar o golpe e não cair nesta cilada.
Segundo o especialista, na primeira versão do golpe o vírus infectava máquinas de computadores e, durante a emissão do boleto, o vírus alterava a linha digitável, ou seja, a representação numérica do código de barras. No momento do pagamento do valor da conta, ocorria a transferência para uma conta diferente.
Entretanto, o tempo passou e o golpe se modernizou. De acordo com Gilberto, atualmente, são utilizadas informações de vazamentos de dados e, a partir disso, os golpistas conseguem entrar em sites que têm a emissão de segunda via do boleto, onde é possível obter — utilizando algum tipo de robô ou acesso — a emissão da nova via do boleto de um indivíduo.
“É enviado o boleto adulterado para a vítima, alegando que foi identificado um erro no documento, propondo até mesmo um novo valor no pagamento. O boleto parece verdadeiro, pois foi emitido na segunda via oficial da loja ou prestador de serviço, entretanto adulterado em sua linha de pagamento. Quando o usuário vai fazer o pagamento, o valor vai para outra conta e a cobrança verdadeira não é debitada”, explica Sudré.
Ainda segundo o especialista, muitas pessoas acabam caindo de maneira inocente por receberem uma cobrança de pagamento de serviços e lojas às quais são comumente frequentadas, não deixando dúvidas quanto à cobrança. "São vários truques para atrair a vítima, que vão desde a manipulação do código de barras do documento até a criação de páginas falsas com descontos e renegociação de supostas dívidas", destaca. Mesmo assim, Gilberto Sudré dá dicas para que os consumidores fiquem atentos a esse golpe.
VEJA AS DICAS PARA NÃO CAIR NO GOLPE DO BOLETO:
Verifique a origem do vendedor
Ao receber um boleto, é importante — principalmente se o valor diferir do original ou se o boleto foi enviado em uma data que não é usual do recebimento da cobrança — confirmar com a empresa, através dos seus canais oficiais, se o comprovante é oficial. "Se o comprovante tem um dado divergente do normal, procure imediatamente a instituição", alerta Gilberto.
Segundo o especialista, muitas pessoas podem ficar em dúvida após receber uma cobrança por e-mail. "Diante da dúvida é aconselhado ir diretamente ao site oficial do serviço cobrado e emitir uma nova via por meio do canal mais seguro", explica.
Gilberto alerta para descontos com valores bem melhores do que o padrão de consumo normal. Muitos dos golpistas atraem o consumidor por meio de e-mails chamativos com grandes descontos em lojas de compras típicas da vítima. "Se o desconto for demais, desconfie, fique de olho e só compre quando tiver certeza que se trata", descreve.
Quando for comprar de uma loja on-line, segundo o especialista, é importante pesquisar a reputação da empresa para se certificar de que ela de fato existe. "Além disso, atualmente é possível buscar o CNPJ no boleto e com um clique vemos se ele é real e ter mais segurança na hora da compra", finaliza Sudré.