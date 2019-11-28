Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Quiosque autônomo

Garoto vai usar robôs para vender chocolates no ES

Cliente vai poder montar caixa de bombons do seu jeito e será auxiliado por robô
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2019 às 20:35

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 20:35

Quiosque Chocobot da Garoto/Nestlé em São Paulo: robô monta a caixa de bombom Crédito: Divulgação
Chocolates Garoto está investindo em um novo modelo de venda de bombons no Espírito Santo. A empresa, que pertence ao grupo Nestlé, vai inaugurar sua primeira loja autônoma no Estado em um shopping de Vitória na próxima semana. O quiosque terá como atendente um robô, que vai montar as caixas com os bombons escolhidos pelos clientes.
Chamado de "ÍCONES by Chocobot", esse modelo já existe em São Paulo no Shopping Morumbi desde agosto e funciona de forma totalmente tecnológica,  permitindo que os consumidores montem a caixa de bombons do seu jeito. Através de uma interface interativa, auxiliada pelo robô, o cliente poderá escolher 15 bombons, dentre os 18 disponíveis, das marcas Nestlé e Garoto.
As caixas de bombom são uma parte importante do nosso portfólio no Brasil e trazem marcas icônicas da Nestlé e da Garoto. Dessa forma, apostamos na evolução do segmento, com a oferta de um serviço totalmente personalizado ao consumidor. Queremos levar essa novidade aos capixabas, que tanto amam a marca Garoto, destaca Leandro Cervi, head de Chocolates da Nestlé Brasil.

Veja Também

Garoto investe R$ 100 milhões em tecnologia e quer ampliar fábrica no ES

Com caso Garoto parado há um ano, Nestlé está confiante em resolução

A primeira loja no Espírito Santo será instalada no Shopping Vitória, no 1º pavimento, e inaugurada na próxima terça (03). A Garoto ainda tem intenções de abrir um segundo Chocobot em Vitória, mas não divulgou onde nem quando.
O preço do serviço é único, no valor de R$ 14,99. Após a montagem da caixa pelo robô, ainda há a possibilidade de personalizar a caixa com uma mensagem especial (de até 35 caracteres) e adesivos. 
Em São Paulo, o serviço já é um sucesso: milhares de caixas foram vendidas desde agosto. Para esse segundo quiosque, trazemos um novo modelo de robô - o Yummy, da empresa ABB, com dois braços e uma maior velocidade na experiência, completa Cervi.

Veja Também

Garoto vai mudar forma de fazer o Serenata de Amor

Garoto planeja novos produtos com foco no mercado americano

NOVA CAIXA

A Nestlé/Garoto anunciou que a partir de dezembro começará a comercializar as caixas 'Ícones', que terão os bombons mais pedidos pelos consumidores das marcas durante a utilização do Chocobot.
O produto terá preço sugerido de R$ 14,99 e estará disponível para venda em pontos de venda de todo o país. Além disso, os dois quiosques de Chocobot (em São Paulo e no Espírito Santo) serão itinerantes e, em 2020, irão estar disponíveis em outras cidades do Brasil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados