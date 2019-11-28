Garoto vai usar robôs para vender chocolates no ES

Quiosque Chocobot da Garoto/Nestlé em São Paulo: robô monta a caixa de bombom Crédito: Divulgação

Chocolates Garoto está investindo em um novo modelo de venda de bombons no Espírito Santo . A empresa, que pertence ao grupo Nestlé, vai inaugurar sua primeira loja autônoma no Estado em um shopping de Vitória na próxima semana. O quiosque terá como atendente um robô, que vai montar as caixas com os bombons escolhidos pelos clientes.

Chamado de "ÍCONES by Chocobot", esse modelo já existe em São Paulo no Shopping Morumbi desde agosto e funciona de forma totalmente tecnológica, permitindo que os consumidores montem a caixa de bombons do seu jeito. Através de uma interface interativa, auxiliada pelo robô, o cliente poderá escolher 15 bombons, dentre os 18 disponíveis, das marcas Nestlé e Garoto.

As caixas de bombom são uma parte importante do nosso portfólio no Brasil e trazem marcas icônicas da Nestlé e da Garoto. Dessa forma, apostamos na evolução do segmento, com a oferta de um serviço totalmente personalizado ao consumidor. Queremos levar essa novidade aos capixabas, que tanto amam a marca Garoto, destaca Leandro Cervi, head de Chocolates da Nestlé Brasil.

A primeira loja no Espírito Santo será instalada no Shopping Vitória, no 1º pavimento, e inaugurada na próxima terça (03). A Garoto ainda tem intenções de abrir um segundo Chocobot em Vitória, mas não divulgou onde nem quando.

O preço do serviço é único, no valor de R$ 14,99. Após a montagem da caixa pelo robô, ainda há a possibilidade de personalizar a caixa com uma mensagem especial (de até 35 caracteres) e adesivos.

Em São Paulo, o serviço já é um sucesso: milhares de caixas foram vendidas desde agosto. Para esse segundo quiosque, trazemos um novo modelo de robô - o Yummy, da empresa ABB, com dois braços e uma maior velocidade na experiência, completa Cervi.

NOVA CAIXA

A Nestlé/Garoto anunciou que a partir de dezembro começará a comercializar as caixas 'Ícones', que terão os bombons mais pedidos pelos consumidores das marcas durante a utilização do Chocobot.