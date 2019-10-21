Com caso Garoto parado há um ano, Nestlé está confiante em resolução

Fábrica de Chocolates Garoto, em Vila Velha Crédito: Internet | Reprodução

Após mais 17 anos, o processo de compra da empresa capixaba Chocolates Garoto pela multinacional Nestlé segue sem um desfecho. A aquisição, feita em 2002 e reprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em 2004, tramita na Justiça Federal desde 2005, processo este que está parado há pelo menos um ano.

Mesmo com a demora, a Nestlé está confiante no fim do imbróglio e já dá como remota a possibilidade de ter que vender marcas como o Serenata de Amor. Isso porque a última decisão, em agosto do ano passado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), acabou, na prática, determinando que o órgão antitruste julgue novamente a compra da Garoto pela multinacional.

A expectativa positiva da empresa se dá pelo fato de que, na avaliação da empresa, baseada em dados de mercado, as condições de concorrência modificaram-se de forma ainda mais significativa nos últimos 17 anos.

“O dinamismo do mercado de chocolates no Brasil foi confirmado pela entrada de novos players, lançamentos contínuos agregando inovação e melhorias nutricionais, surgimento de novos canais de distribuição e de modelos de negócio, com destaque para as “boutiques”, e pelo próprio cenário econômico do país”, ressaltou a Nestlé/Garoto.

REAPRECIAÇÃO

Essa última decisão se deu após julgamento de embargos infringentes interpostos pela Nestlé e pela Garoto há oito anos. Em 2010, a Quinta Turma do TRF-1 já havia determinado uma reapreciação do julgamento, mas, atendendo recurso do Cade, anulou decisão de primeiro grau que havia declarada aprovada a compra da Garoto. Foi por isso que as empresas haviam recorrido.

Mantida a reapreciação em 2018, Nestlé e Garoto apresentaram embargos de declaração para, segundo as empresas, “elucidar a decisão”, mas o recurso ainda aguarda análise pelo TRF-1.

Por mais que o mundo ideal para as empresas seria de fato uma decisão que já desse como aprovada a transação, como já ocorreu, a necessidade de um novo julgamento pelo Cade - se confirmada -, já deve ser benéfica para o grupo se forem levados em conta os novos padrões do mercado.

Em 2002, quando comprou a Garoto, a Nestlé aumentou sua participação no mercado de chocolates de 30,8% para 55,2%. Hoje, a Nestlé ainda lidera, mas com uma participação bem mais baixa, de 34,1%, de acordo com a Euromonitor International.

Prova da confiança na aprovação estaria nos robustos investimentos feitos pela Nestlé na Garoto, noticiados em primeira mão por A Gazeta. São cerca de R$ 100 milhões destinados à fábrica de Vila Velha para implantação de novas tecnologias e robôs que vão permitir o lançamento de 20 novos produtos até o fim de 2019.

A Nestlé reforçou que desde a aquisição, “manteve investimentos consistentes na Garoto, ampliou e renovou o portfólio de produtos, modernizou as linhas de operação da fábrica, aumentou os pontos de distribuição, desenvolveu campanhas de marketing para destacar suas marcas e fomentar o desenvolvimento dos seus parceiros de negócios e, ainda, fortaleceu a exportação para vários países”.

O Cade explicou que, quanto ao processo, ainda estão pendentes de julgamento os embargos de declaração interpostos pela Nestlé e que as “demais informações sobre a operação são de caráter sigiloso, a fim de não prejudicar o cumprimento, pela Nestlé, das diretrizes estabelecidas com o Cade”.

VENDA DO SERENATA FICA MAIS DISTANTE

Bombons Serenata de Amor, da Garoto Crédito: Geraldo Campos Jr

O encaminhamento positivo do processo judicial vai deixando cada vez mais de lado a possibilidade de venda de um pacote que marcas que inclui o Serenata de Amor.

Um acordo extrajudicial firmado entre as empresas e o Cade em 2016 para pôr fim ao litígio previa a venda de um pacote de dez marcas, como Chokito, Serenata, Lollo e Sensação.

O prazo chegou a ser prorrogado em 2017, para até meados de 2018, mas as marcas não foram vendidas. A Nestlé alegou que a crise econômica a impediu de fechar negócio.

Como a decisão final tende a ser favorável para a multinacional, pela redução da participação da Nestlé no mercado, a avaliação dentro da empresa é que a necessidade de vender marcas deixou de existir e, por isso, o grupo passou a trabalhar com a perspectiva de não ter que vender mais nenhuma marca.

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